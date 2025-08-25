Horoskopski znakovi koji su najčešće sami jer misle da ih niko ne zaslužuje

Postoje ljudi koji nisu sami zato što ne mogu pronaći partnera, već zato što duboko vjeruju da ih malo ko može pratiti. Njihovi standardi nisu samo visoki, oni su nebesko visoki. Oni žele ljubav koja će ih nadahnuti, poštovati i pratiti u svakom koraku, a dok takva ne dođe, radije biraju samoću. Za njih je usamljenost bolja opcija od odnosa u kojem bi morali pristati na manje od onoga što zaslužuju.

Lav

Lavovi znaju svoju vrijednost i to nikada ne skrivaju. Njima nije dovoljno da ih netko samo voli, oni žele biti obožavani. Ako partner ne može pratiti njihovu energiju, samopouzdanje i ambiciju, Lav će radije ostati sam nego se zadovoljiti polovičnim odnosom. Za Lava je bolje biti solo i sjajiti sam nego biti u vezi u kojoj blistavost blijedi.

Jarac

Jarčevi ne gube vrijeme na površne veze. Oni žele partnera s kojim mogu graditi stabilnu i ozbiljnu budućnost. Ako osjete da netko nije dovoljno pouzdan ili nema jednaku razinu ambicije, jednostavno se povlače. Njihova visoka očekivanja često ih ostavljaju samima, ali Jarac zna da je to privremeno, sve dok ne naiđe na nekoga tko zaista zaslužuje njihovu odanost.

Škorpion

Škorpioni vole intenzivno, bez zadrške i do kraja. Upravo zato vjeruju da ih malo tko zaista može razumjeti i pratiti. Ako osjete da partner nije spreman na toliku strast i dubinu emocija, radije biraju samoću. Za Škorpiona pola ljubavi ne znači ništa, ili sve, ili ništa. A dok to “sve” ne dođe, sami su sebi najbolje društvo, piše index.

Facebook komentari