Savjeti tokom vladavine Djevice: Veliko čišćenje iznutra i izvana!

Poslije energije gorućeg Lava došlo je vrijeme da se okrenemo prema detaljima u našim životima. Došlo je vrijeme da se dobro organiziramo, jer Sunce je ušlo u zemljani znak, vrijednu i pedantnu Djevicu. Ova slagalica potrajat će sve do 22. rujna/septembra.
Pod utjecajem energije vrijedne i pedantne Djevice, davat ćemo sada prednost logici u odnosu na emocije. Također, njena nam energija daje volju da organiziramo život do detalja kroz pedantnost i preciznost u radu, te pouzdanost u odnosu sa drugima.
Njena suština je da analizira i bude praktična pa mnogima u ovom periodu um tako vrti njihove misli.
Djevica je marljiva i praktična, te sklona logici i preciznosti u detaljima. Nosi energiju suzdržanosti, trezvenosti i kontroliranja emocija. Sve čini bez nametanja, uz puno uslužnosti i skromnosti.
Međutim, ukoliko prevagnu negativni aspekti u njihovom natalu, tada su ove osobe sklone kritičnosti, sitničavosti, mrzovolji i sebičnosti, kao i skeptičnosti, zajedljivosti i hipohondriji.
Djevica je promjenjiv znak, kojim vlada planet Merkur, a šesta kuća horoskopa njena je prirodna kuća. Kada osoba ima podznak u Djevici, tada je i njen vladajući planet Merkur.
Osobnost Djevice najbolje se slaže s onima rođenima u znaku Bika i Jarca, ali i s Rakovima i Škorpionima, dok se s Ribama zna nadopunjavati.
Savjeti za tjedne dok Sunce prolazi kroz sazviježđe Djevice:
– Fizički očistite svoj životni prostor. Bacite sve nepotrebne stvari kako biste oslobodili prostor za neke nove. Obnovite garderobu i sve ostalo što možete.
– Očistite i psihički sve što treba očistiti. Maknite se od negativnih ljudi iz svog okruženja, te budite otvoreni za nove koji će tek doći u vaš život.
– Pazite više na prehranu. Zapravo, provjerite koliko se dobro hranite. Obratite pažnju na svoje fizičko zdravlje. Nije na odmet napraviti rutinsku kontrolu kod liječnika.
Dobrodošli u mjesečnu vladavinu Djevice!
Nena Janković/astroportal