Savjeti tokom vladavine Djevice: Veliko čišćenje iznutra i izvana!

Poslije energije gorućeg Lava došlo je vrijeme da se okrenemo prema detaljima u našim životima. Došlo je vrijeme da se dobro organiziramo, jer Sunce je ušlo u zemljani znak, vrijednu i pedantnu Djevicu. Ova slagalica potrajat će sve do 22. rujna/septembra.

Pod utjecajem energije vrijedne i pedantne Djevice, davat ćemo sada prednost logici u odnosu na emocije. Također, njena nam energija daje volju da organiziramo život do detalja kroz pedantnost i preciznost u radu, te pouzdanost u odnosu sa drugima.

Njena suština je da analizira i bude praktična pa mnogima u ovom periodu um tako vrti njihove misli.

Djevica je marljiva i praktična, te sklona logici i preciznosti u detaljima. Nosi energiju suzdržanosti, trezvenosti i kontroliranja emocija. Sve čini bez nametanja, uz puno uslužnosti i skromnosti.

Međutim, ukoliko prevagnu negativni aspekti u njihovom natalu, tada su ove osobe sklone kritičnosti, sitničavosti, mrzovolji i sebičnosti, kao i skeptičnosti, zajedljivosti i hipohondriji.

Djevica je promjenjiv znak, kojim vlada planet Merkur, a šesta kuća horoskopa njena je prirodna kuća. Kada osoba ima podznak u Djevici, tada je i njen vladajući planet Merkur.

Osobnost Djevice najbolje se slaže s onima rođenima u znaku Bika i Jarca, ali i s Rakovima i Škorpionima, dok se s Ribama zna nadopunjavati.

Savjeti za tjedne dok Sunce prolazi kroz sazviježđe Djevice:

– Fizički očistite svoj životni prostor. Bacite sve nepotrebne stvari kako biste oslobodili prostor za neke nove. Obnovite garderobu i sve ostalo što možete.

– Očistite i psihički sve što treba očistiti. Maknite se od negativnih ljudi iz svog okruženja, te budite otvoreni za nove koji će tek doći u vaš život.

– Pazite više na prehranu. Zapravo, provjerite koliko se dobro hranite. Obratite pažnju na svoje fizičko zdravlje. Nije na odmet napraviti rutinsku kontrolu kod liječnika.

Dobrodošli u mjesečnu vladavinu Djevice!

Nena Janković/astroportal

Facebook komentari