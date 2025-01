Februar je njihovo vrijeme: Ovi znakovi konačno trebaju tražiti povišicu

Ako ste mjesecima ili godinama radili prekovremeno, ulagali trud, rješavali krizne situacije i nosili ured na svojim leđima, a još uvijek čekate da vam šef to primijeti, veljača 2025. je trenutak kada biste trebali sami uzeti stvar u svoje ruke. Zvijezde su spremne pružiti vam podršku, a ako ste rođeni u jednom od ovih znakova, vrijeme je da se odvažite i napokon tražite ono što zaslužujete, piše index.

Jarac

Ako postoji netko tko je već tri koraka ispred svih u poslu, to je Jarac. Njihova ambicija, radna etika i nevjerojatna upornost često ih vode prema vrhu, ali budući da su skromni kada je riječ o priznanju (jer misle da je trud normalan), rijetko traže ono što im pripada. No, u veljači 2025. planeti su na njihovoj strani – Merkur i Mars donose im moć uvjeravanja, a Jupiter ih napokon gura iz sjene. Dragi Jarčevi, ne čekajte da vam šef sam predloži povišicu – budite odlučni, predstavite svoje rezultate i pripremite se za “da” koje zaslužujete!

Bik

Bikovi su marljivi, pouzdani i nevjerojatno posvećeni poslu, ali nisu baš poznati po tome da se sami guraju u prvi plan. No, veljača 2025. je njihov trenutak! Zahvaljujući povoljnom utjecaju Venere i Saturna, Bikovi će imati pravu kombinaciju šarma i logike da uvjere šefa da je povišica logičan sljedeći korak. Osim toga, ako netko zna kako pravilno argumentirati svoje zasluge i odraditi pregovore s mirnoćom poker-lica, to su oni. Ako ste Bik i već neko vrijeme osjećate da zarađujete manje nego što dajete, sada je trenutak da to promijenite!

