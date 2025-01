Ništa ne zaboravljaju: Horoskopski znakovi koji su najveća zlopamtila

Svi se povremeno suočimo s povrijeđenim osjećajima, ali neki ljudi teško opraštaju i nikada ne zaboravljaju što ih je pogodilo. Astrologija nam otkriva da određeni znakovi imaju sklonost dugotrajnom pamćenju nepravdi. Ako želite saznati koji su to znakovi koji nikad ne zaboravljaju, zavirite u nastavak.

Škorpion

Škorpion je pravi genije kad je riječ o pamćenju – i to pamćenju svake vaše greške, pogrešno izgovorene riječi ili najmanjeg znaka izdaje. Ako ste ga jednom prevarili ili povrijedili, nemojte se iznenaditi ako se toga sjeti i za deset godina – i to vrlo detaljno. Škorpioni ne vjeruju lako, a kad povjerenje pukne, povratka nema. Kad kažu da vas “neće zaboraviti”, vjerujte im – misle to doslovno.

Rak

Rakovi pamte sve – svaku suzu koju su zbog vas prolili, svaku riječ koja ih je ranila i svaki trenutak kad ste ih zanemarili. Njihovo srce je poput emotivnog dnevnika, a vi ste možda na stranici “Ne oprostiti nikad”. Rak se neće osvetiti na Škorpionov način, ali će vas natjerati da se osjećate krivima svaki put kad vas pogleda. Ako želite iskupljenje, budite spremni na dugo emocionalno putovanje.

Jarac

Jarčevi se ne opterećuju sitnicama, ali kad prekršite njihova stroga pravila ili povrijedite njihov osjećaj pravde, nema šanse da će vam to zaboraviti. Oni vode popis svojih zamjerki kao da su poslovni zadaci – uredno, precizno i dugoročno. Jarac vam možda neće odmah pokazati da vas pamti kao zlikovca, ali kad za tri godine odbije vašu molbu za pomoć, znat ćete zašto, piše index.

