Ovo su zdravstvene prednosti redovnog održavanja fizičke aktivnosti

“Fizička aktivnost može trenirati područja mozga koja su zadužena za rješavanje problema, koordinaciju i pamćenje”, kazala je fiziologinja dr. Milica McDowell za Parade.

Ona pojašnjava da složeni obrasci vježbi poput golfa ili stonog tenisa jačaju te sposobnosti. Osim toga, vježbanje poboljšava kvalitetu sna što omogućava poboljšanje sjećanja i razvoj kreativnosti, prenosi Klix.

“Vježbanje može pomoći boljem snu, ali je bitno da izbjegavate intenzivnu aktivnost prije spavanja”, kazao je psihijatar dr. Mike McGrath.

Umjereno vježbanje također smanjuje rizik od inzulinske rezistencije.

“Vježbanje smanjuje rizik od inzulinske rezistencije i upale te potiče rast novih krvnih žila i stanica u mozgu”, kazala je dr. Rabih Kashouty.

Osim toga, redovno vježbanje potiče oslobađanje hormona poput dopamina i serotonina za koje dr. McDowell pojašnjava da stvaraju pozitivne osjećaje nakon vježbanja i smanjuju stres.

“Prema istraživanjima, umjereno vježbanje može smanjiti rizik od kognitivnog opadanja za 38 posto”, kazao je dr. McDowell.

On preporučuje 150 do 180 minuta umjerene aktivnosti sedmično ili 75 do 150 minuta intentivne vježbe snage bar dva puta sedmično. Također, jednostavne aktivnosti poput hodanja mogu značajno unaprijediti zdravlje mozga, a najbolje vježbe su one kojima ćete biti dosljedni.

Facebook komentari