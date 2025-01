Sve uzimaju k srcu: Horoskopski znakovi koji su osjetljivi na kritike

Kritika može biti izazovna, a neki ljudi je doživljavaju intenzivnije nego drugi. Osjetljivost na povratne informacije često se povezuje s emocionalnom dubinom i specifičnim osobinama koje, prema astrologiji, karakteriziraju određene horoskopske znakove. Prema zvijezdama, ljudi koji su osjetljivi na kritiku, rođeni su u sljedećim horoskopskim znakovima.

Rak

Rakovi su emotivne spužve – upijaju svaku riječ, ton glasa i čak najmanji nagovještaj kritike. Kad ih kritizirate, za njih to nije samo komentar na ono što rade, već na ono što jesu. Oni su znak koji će vam reći: “Nisam znao da ti toliko smetam!” dok su u isto vrijeme na rubu suza.

Lav

Lavovi vole biti u centru pažnje i obožavaju pohvale, ali kritike? To im je kao da im skidate krunu pred publikom. Lavovi su strastveni u svemu što rade i vjeruju da to rade najbolje, pa svaki nagovještaj da bi nešto mogli popraviti shvaćaju kao osobni napad. Kad ih kritizirate, očekujte obranu poput: “Ali, jesi li vidio koliko je to bilo dobro?”, uz dramatični izlazak iz prostorije – jer, naravno, publika uvijek mora biti prisutna, piše index.

Vaga

Vage su diplomati Zodijaka, mrze konflikte i obožavaju biti voljene. Svaka kritika za njih je znak da nisu uspjele postići savršen balans kojem teže. Kad im nešto zamjerite, njihov um počinje analizirati svaku riječ, izraz lica i vaše moguće motive. Možda neće odmah reagirati, ali kasnije će vas zasuti pitanjima poput: „Jesi li stvarno mislio to što si rekao? Jesam li stvarno toliko pogriješila?“

