Balkanska influencerica izazvala buru: Muškarac je neprivlačan ako radi po kući

Ona je nedavno na svojem YouTube kanalu objavila video u kojem se pojavljuje njezin partner, nogometaš Eloy Room, a u komentarima ju je jedna pratiteljica upitala: “Ženo, radi li ovaj nogometaš nešto po kući osim što igra igrice?” Zorannah ju je zatim upitala što bi to muškarac trebao raditi.

“Sve što i žena”, kratko joj je odgovorila pratiteljica.

“Ja da vidim mog muškarca da radi kućne poslove, meni bi on automatski bio neprivlačan. Može baciti smeće, sipati gorivo, prošetati pse i nositi kofere. Njegovo je da donosi novac, da se ne povrijedi, da mu glava nije opterećena glupostima, a moje je sve ostalo”, bio je odgovor influencerice.Njezin stav izazvao je podijeljena mišljenja njezinih pratitelja. Jedni su pisali da bi muškarac i žena trebali ravnopravno obavljati kućne poslove, dok drugi smatraju da je to njihov privatni život te da se ne treba nitko miješati u to.

“Nisam znala da je toliko zaostala”, “Mene zanima zašto je muškarac manje atraktivan ako čisti?”, “Ne mogu vjerovati da je djevojka toliko proputovala i vidjela svijeta, a razmišlja na ovako primitivan način”, “Kao da živimo u 15. stoljeću”, “Očajno”, “Zbog ovakvih žena nam i jest ovako”, nizali su se negativni komentari.

“Većina žena tako razmišlja”, “Najbitnije je da oni funkcioniraju dobro, ne shvaćam zašto se miješate u to”, bilo je i žena koje su stale u njezinu obranu,piše N1

