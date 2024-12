Tri znaka biće neuništiva do 8. decembra: Retrogradni Merkur im ne može ništa

Horoskop predviđa da nedjelja koja počinje 2. decembra donosi veliku planetarnu promjenu za sve nas, ali tri horoskopska znaka posebno se suočavaju sa specifičnim izazovima koje će uspjeti da prevaziđu, piše super žena.

Merkur je već retrogradan, a Mars, planeta koja vlada akcijom, agresijom i muškarcima kreće retrogradno 6. decembra, pa može da smanji energiju, donese uznemirenost, brzopleto ili nepromišljeno delovanje.

Ove nedjelje Venera ulazi u Vodoliju, povezuje se s Plutonom, što može dovesti do opsesivnosti, posesivnosti, sukoba u odnosima i finansijskih problema. A Neptun se okreće direktno 7. decembra, pa se stvari mogu prikazati onakvima kakve zaista jesu.

Lav

Pitanje ljubavi i veza je ove nedjelje u centru pažnje. Drugima možete izgledati hladno ili nepokolebljivo i tvrdoglavo, ali biste to sami mogli iskusiti kroz nekog drugog. Mars je retrogradan u vašem znaku, pa možete djelovati na načine koji su štetni za vas ili druge, a da toga niste svjesni.

Ove nedelje ćete se možda osećati zbunjeno i preplavljeni emocijama i opsednuti vezom. Sa dve važne retrogradne planete, preispitivaćete određene stvari ili ljude u vaešm životu. Planetarna energija je teška – pa dajte sebi i bliskoj osobi malo milosti zbog ovoga.

Ako bi veza trebalo da se završi, znat ćete to. Oslonite se na svoju moćnu unutrašnju snagu. Ako je odnos vrijedan rada, oboje ćete to znati. Iskrenom komunikacijom možete to rešiti i krenuti napred. Ako čekate, možete se krčkati danima.

Vodolija

Problemi u vezi s partnerom ili nekim ko izgleda kao vaš partner, uključujući saradnike i bliske ljude, isplivavaju ove nedelje. Na površinu izlazi ljubomora, novac ili duboko ukorenjene emocionalne uznemirenosti.

Vi niste skloni ljubomori, opsesijama ili emotivnom preterovanju. Možete da doživite te emocije, ali volite da stvari budu lagane, optimistične i otvorene. Ali, osim ako partner nije vazdušni znak poput vas, stvari mogu postati intenzivne. Vaš osjećaj za dobro i pogrešno, vrijednosti ili moral može biti doveden u pitanje.

I Merkur je retrogradan, pa može doći do pogrešne komunikacije, a s retrogradnim Marsom, koji je trenutno izuzetno moćan, stvari se lako rasturaju. Vaše supermoći leže u vašoj sposobnosti da se odvojite od problema i sagledate stvari objektivno. Uradite to sada i ne umanjujte osećanja patnera.

Vaše razumijevanje ljudi i vaša kreativnost u pronalaženju neobičnih rješenja trebalo bi da vam posluže u rješavanju ovog problema.

Bik

Ove nedelje će vam biti veoma teško da kombinujete posao i aktivnosti ili događaje kod kuće. Možda postoji lični problem ili problem u kući koji će povećati stres, kao što je slom ili osoba koja zahteva vaše vreme. Ovo je posebno stresno vreme na poslu, jer radite više nego obično.

Preživećete nedjelju, ali neće biti lako. Možda postoje neke prenaglašene emocije koje se pojavljuju prije nego što se nedelja završi. Poznati ste po snažnoj radnoj etici, tako da vas to može odvratiti. Takođe ste navikli na kuću kao mjesto na kojem se možete opustiti.

Promjena nije laka i može poremetiti ravnotežu, tako da je prvi korak da se pobrinete da obradite sve što se dešava i da se pridržavate svog rasporeda koliko god možete.

Nedjelju možete preživeti tako što ćete odvojiti vreme da razmotrite sve svoje opcije prije nego što se posvetite bilo čemu novom na poslu ili kod kuće. Promislite, usporite i budite jednostavni.

