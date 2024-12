Pet biljaka koje pomažu muškarcima da pojačaju erektivnu funkcionalnost

Seksualni život, njegova kvaliteta i kvantiteta, od velikog su značenja za kvalitetu života općenito, a erektilna disfunkcija je problem s kojim se muškarci, više ili manje uspješno, nose od davnina. Smanjenje seksualne moći, a naročito sposobnosti postizanja erekcije s vremenom pogađa većinu muškaraca nakon 40., a danas je i sve veći broj mlađih muškaraca s problemom erektilne disfunkcije. Moderna medicina je donijela neka farmaceutska rješenja, no sve je veći broj onih koji se okreću prirodnijim rješenjima i posežu za biljkama koje mogu poboljšati erekciju. Mnoge od tih biljaka imaju znanstveno dokazanu učinkovitost, a ono što ih čini popularnim je to što ne uzrokuju ozbiljnije nuspojave za razliku od lijekova za liječenje erektilne disfunkcije koji mogu predstavljati rizik za osobe sa srčanim bolestima, visokim krvnim tlakom i drugim stanjima u kojima se takvi lijekovi ne preporučuju. Odlučite li se i vi dati šansu prirodi, ovo je pet biljaka koje donose najbolje rezultate za poboljšanje erekcije.

Ginseng

Ginseng, a naročito onaj azijski, zaslužio je titulu „kralja biljaka” s obzirom na širok spektar njegovih zdravstvenih dobrobiti. Kad je riječ o njegovoj ulozi u rješavanju problema erektilne disfunkcije, najzaslužnija tvar za to je aktivni sastojak ginsenozid koji poboljšava erekciju djelujući na staničnoj razini. Nekoliko je kliničkih istraživanja dalo obećavajuće rezultate. Primjerice, studija, koja je 2013. objavljena u časopisu International Journal of Impotence, pokazala je da su muškarci koji su uzimali korejski crveni ginseng imali 60 postotno poboljšanje simptoma erektilne disfunkcije u usporedbi s 30 postotnim poboljšanjem u skupini koja je uzimala placebo. Ginseng inače i povećava spolnu želju, što ga svrstava među najmoćnije prirodne afrodizijake. Posebno se preporučuje kod problema s erekcijom izazvanih stresom i ubrzanim načinom života te nekim kroničnim bolestima. Pomaže kod kroničnog umora i iscrpljenosti jer podiže razinu energije i smanjuje razinu stresa, no osobe s povišenim krvnim tlakom trebale bi biti oprezne kod uzimanja i prvo se savjetovati sa svojim liječnikom. Nema točno određene preporučene doze, no obično se 600 -1000 mg dnevno smatra sigurnom dozom, a savjet je da se kontinuirano uzima najviše 3 mjeseca.

Maca

Biljka porijeklom s peruanskih Anda često se naziva super hranom zbog brojnih pozitivnih učinaka na zdravlje. Tradicionalno se vjerovalo da maca jača snagu, izdržljivost i libido te da poboljšava plodnost. Iako korijen mace ne utječe direktno na dotok krvi u penis, on može povećati libido i povećati razinu energije te tako indirektno pomoći osobama s problemom erektilne disfunkcije. Sistematska revizija objavljena 2010. u časopisu MBC Complementary Medicine and Therapies ukazala je na to da bi maca mogla imati pozitivan učinak na seksualnu disfunkciju, no mehanizmi su do danas ostali nerazjašnjeni. U svakom slučaju, u istraživanjima na životinjama i u kliničkim studijama dokazano je da pomaže u povećanju libida, ali i povećanju volumena ejakulata te broju spermatozoida. Što se tiče pozitivnih učinaka na potenciju, mogu se objasniti time što sadrži važne aminokiseline, poput fenilalanina, tirozina, histidina i naročito arginina koji je važan za spolnu aktivnost muškaraca zato što potiče nastajanje dušikovog oksida koji opušta i širi krvne žile. Maca se može uzimati u obliku praha, tableta ili ekstrakta i obično se smatra sigurnom, no kao i kod svih biljnih pripravaka, najbolje je držati se preporučenih doza i prije uzimanja se savjetovati s liječnikom. Preporučena doza je od 1500 do 3000 mg dnevno, podijeljeno u 3 doze tijekom dana, a savjet je i da se visoke doze ne uzimaju dulje od 3 mjeseca u kontinuitetu,piše N1

Tribulus ili bablji zub

Tribulus terrestris, biljka koja raste u suhim područjima Europe, Azije i Amerike, od davnina se koristila za liječenje seksualne disfunkcije i jačanje libida. Glavni aktivni sastojak tribulusa su saponini, no mehanizam djelovanja na poboljšanje erekcije još nije razjašnjen. Nekoć se smatralo da saponini podižu razinu muškog spolnog hormona testosterona, no novije studije ne idu tome u prilog. Ipak, unatoč nepostojanju objašnjenja, višestruko je dokazan pozitivan učinak te biljke na erektilnu disfunkciju i mušku plodnost. Preporučena doza je od 450 do 1500 mg dnevno, tijekom najviše 2 mjeseca kontinuiranog uzimanja.

Epimedium

Azijska biljka Epimedium, danas poznata i kao horny goat weed, još je jedna od biljaka koju mnogi koriste kao prirodnu Viagru kako bi riješili problem erektilne disfunkcije. Smatra se da ta biljka poboljšava seksualnu funkciju tako što povećava dotok krvi u penis. Nema mnogo kliničkih studija o učinku epimediuma na erekciju, no preliminarni rezultati sugeriraju da kemijska tvar u biljci koja se naziva ikarin blokira protein (PDE5 ili fosfodiesteraza) povezan s erektilnom disfunkcijom. Blokatori PDE5 šire krvne žile te povećavaju dotok krvi u penis, što je nužno za erekciju. Preporučene dnevne doze su od 250 do 1000 mg dnevno, a osobe koje uzimaju antihipertenzive ili antikoagulanse ne smiju uzimati ovu biljku.

Yohimbe

Dio koji se koristi od ove afričke biljke je kora u kojoj se nalazi johimbin, poznat kao prirodni afrodizijak. Malo je istraživanja koje se bave učinkom te biljke na erektilnu disfunkciju, no revizija osam studija pokazala je da postoje dokazi da yohimbe može poboljšati erektilnu funkciju kod muškaraca bilo da se koristi sam ili u kombinaciji s drugim biljkama u usporedbi s placebom. Ta je biljka inače popularan sastojak u suplementima za mršavljenje i izgradnju mišićne mase, no prekoračenje doze može imati i vrlo ozbiljne nuspojave, poput hipertenzije, tahikardije, epileptičkih napadaja. Uobičajena preporučena doza pročišćenog johimbina za poboljšanje seksualne funkcije je 5 do 10 mg tri puta dnevno, no izuzetno je važno da je uzimate pod nadzorom stručne osobe te da se konzultirate s liječnikom ili ljekarnikom.

