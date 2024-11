Novac stiže za 4 horoskopska znaka: Evo ko će dobiti pare do 30. novembra

U nedelji koja je pred nama i retrogradni Merkur kreće, tako da treba biti oprezan sa procjenama, naročito kada je novac u pitanju, kako se ne bismo prevarili.

Ukoliko se pitate ko će imati novac do 30. novembra, među njima su znakovi kao što su: Rakovi, Škorpije, Vage i Djevice.

RAK

Pozicija Marsa u Lavu vam odgovara i treba da iskoristite dobar položaj planeta do kraja mjeseca, kako biste pregovarali o većoj zaradi. Lav može da vam bude odličan poslovni partner.

ŠKORPIJA

Sezona Strijelca vam donosi brdo para. Imate mogućnost da ostvarite veliku zaradu. To može da bude i povećanje plate.

VAGA

Mars u Lavu i vama odgovara, pa će ući u novi partnerski posao koji može da vam donese solidnu zaradu. Pluton u Vodoliji može da donese bogatstvo u narednih nekoliko godina.

DJEVICA

Venera u Jarcu vam donosi nagrade za trud na poslu. Imate mogućnost i hobi da pretvorite u ozbiljan biznis.

