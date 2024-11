Psihologinja s Harvarda objasnila zašto ljudi sabotiraju vlastite veze

1. Strah

Najčešći razlog za sabotiranje odnosa je strah. “Ljudi se boje biti povrijeđeni, napušteni ili odbijeni, osobito kada im je jako stalo do partnera. Ponekad je to strah od samog povezivanja ili obveze. Ovaj strah može dovesti do misli poput: ‘Radije ću otići prije nego što me povrijede.’ ili ‘Ne želim se previše vezati jer će me kasnije povrijediti’”, objašnjava psihologinja za YourTango.

2. Nisko samopouzdanje

Ljudi s niskim samopouzdanjem često sabotiraju odnose jer ne vjeruju da zaslužuju ljubav i zdravu vezu. Zbog negativne slike o sebi, mogu se povući ili stvoriti prepreke u odnosu, tvrdi dr. Warren. “Takve misli mogu izgledati poput fraza: ‘Nisam dovoljno dobar za ljubav’ ili ‘Naći će nešto bolje čim shvate da sam slomljen’”, dodala je.

3. Poljuljano povjerenje

Prethodne veze, obilježene nevjerom, neiskrenošću ili izdajom, mogu dovesti do dubokog nepovjerenja. Psihologinja navodi: “Ljudi u ovakvim situacijama često vjeruju da nitko ne zaslužuje njihovo povjerenje, zbog čega izbjegavaju dublju povezanost. Misli poput: ‘Nikada više nikome ne vjerujem 100 posto’ ili ‘Uvijek čekam trenutak kad će prekršiti moje povjerenje’, znakovi su ovog problema.”

4. Nerealno visoka očekivanja

Perfekcionistički pogledi na veze ili vjerovanje u romantične bajke često dovode do razočaranja. Ljudi s nerealnim očekivanjima brzo odbacuju partnere zbog manjih nesavršenosti.

“Dobra vijest je da prepoznavanjem ovih obrazaca možete raditi na njihovu mijenjanju. Razumijevanje vlastitih postupaka i razloga zašto sabotirate odnose prvi je korak prema izgradnji zdravijih i ispunjenijih veza“, zaključila je dr. Warren, prenosi index.hr.

