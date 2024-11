Posljednji Supermjesec 2024., evo šta to znači za svaki horoskopski znak

Danas,u petak 15. novembra, nebo će obasjati posljednji Supermjesec 2024. godine, koji je poznat i pod nazivom Dabrov Mjesec.

U astrološkom smislu, puni Mjesec često donosi pojačane emocije, impulzivno ponašanje i dramatične trenutke, a budući da je nadolazeći Supermjesec u znaku Bika, horoskopski znakovi mogu očekivati novosti na području financija i materijalnog bogatstva.

U razgovoru s astrologom Kyleom Thomasom, časopis People otkrio je kako će Supermjesec u studenom utjecati na svaki horoskopski znak. U nastavku donosimo njegovu astrološku prognozu.

Ovan

Ovnovi mogu očekivati velike promjene u financijama. Dok će neki pripadnici ovog znaka dobiti ostvariti dodatne prihode, bilo kroz povišicu ili novu ponudu za posao, drugi mogu očekivati povećane troškove, zbog čega je ključno biti oprezan s novcem.

Bik

Pred Bikovima je jedan od najvažnijih perioda godine. Kako bi ostvarili najbolje rezultate, trebali bi otpustiti sve što im ne donosi sreću, pogotovo ako je riječ o međuljudskim odnosima. Bikovi će zatvoriti staro poglavlje života i ukoračiti u potpuno novu eru.

Blizanci

Za Blizance je došlo vrijeme da se suoče sami sa sobom. Trebali bi se suočiti sa svojim strahovima i traumama, jer je ispred njih razdoblje koje donosi potencijalne promjene na polju mentalnog i fizičkog zdravlja. Isto tako, postoji šansa da će neke tajne i skandali izaći na vidjelo.

Rak

Rakove čeka važan trenutak s prijateljima. Radi se ili o važnom događaju u životu njihovih prijatelja ili o gubitku nekog prijatelja. No, ako dođe do gubitka, u njihovom životu pojavit će se novi ljudi. Osim toga, Rakovi bi trebali biti otvoreni za razvijanje novih veza, kako platonskih, tako i romantičnih.

Lav

Pun Mjesec Lavovima donosi napredak u karijeri. Pripadnici ovog znaka mogu očekivati priznanje, nagradu, promociju ili čak novi posao. Ako kojim slučajem izgube posao, trebali bi se posvetiti potrazi za poslom na kojem će se osjećati zadovoljnije.

Djevica

Pun Mjesec Djevicama daje snagu da izađu iz svoje zone komfora. Dok neke Djevice očekuje uspjeh na dugoročnom projektu, druge bi mogle ostvariti akademske uspjehe ili odlučiti nastaviti obrazovanje.

Vaga

Vage mogu očekivati promjene u ljubavi i financijama. Ako su im odnosi stabilni, vrijeme je da pojačaju intimnost, a ako imaju problema u osobnim odnosima, postoji šansa da će ih Supermjesec odvesti na drugi put. Isto tako, postoji šansa da će dobiti vijesti o školarini, nasljedstvu ili investicijama.

Škorpion

Ako su u dobrim odnosima s partnerom, Škorpioni bi u ovom periodu mogli podići romantičnu vezu na novu razinu. Ako su u lošim odnosima, na horizontu je prekid. Osim toga, mogli bi upoznati i novog poslovnog partnera s kojim će se odlično slagati.

Strijelac

Pred Strijelcima je dinamično razdoblje. Na poslovnom planu moguće su velike prekretnice. Ako dođe do otkaza, trebali bi tražiti posao koji više odgovara njihovim vještinama. No, postoji šansa da će u ovom periodu doći i do ostvarenja velikog poslovnog cilja na kojem su radili duže vrijeme.

Jarac

Jarčevi bi trebali slušati svoje srce. Pun Mjesec donosi značajnu prekretnicu na području ljubavi, hobija i kreativnosti. Slobodni Jarčevi mogli bi upoznati srodnu dušu, a oni koji su u vezi trebali bi se posvetiti obnovi odnosa s partnerom.

Vodenjak

Vodenjake čekaju velike promjene u obiteljskom životu. Postoji šansa da će doći do selidbe ili potpune renovacije doma. Isto tako, netko blizak mogao bi ih tražiti za pomoć.

Ribe

Ribe bi trebali biti otvorenog uma i promatrati život iz nove perspektive. Pun Mjesec donosi inspiraciju i ojačat će njihove komunikacijske vještine, što bi moglo privući pažnju drugih ljudi. Ovaj period također je pogodan za dodatnu edukaciju, piše index.

