Najzgodniji muškarac svijeta u 2023. godini o svojoj tituli: Učinila me anksioznim

Upitali su ga je li iskoristio prestižnu nagradu na bilo koji način. “Ne, to me samo učinilo anksioznim. Morao se truditi ostati u formi i vježbati još više”, iskreno je rekao Patrick za People. “Ali, nevjerojatno je koliko širok utjecaj to ima,” nastavio je i dodao: “Mislim da je to bila velika prilika da učinim nešto pozitivno… Dalo mi je šansu da govorim o The Dempsey Centeru, koji se bavi brigom za oboljele od raka.”

“Sama slava je prilično prazna, ali ako možeš učiniti nešto, ako možeš biti od pomoći, to je uistinu ono što život čini smislenim i donosi ti radost”, dodao je glumac. Rekao je i da mu je bila velika čast, no da to ne shvaća toliko ozbiljno, prenosi Novi.

“To je stvarno dobro za ego, ali je vrlo subjektivno. Postoji toliko divnih muškaraca koji su privlačni na različite načine, bilo fizički, bilo zbog toga kakve su osobe, pa to shvatiš dovoljno ozbiljno da budeš zahvalan, ali ne shvaćaš previše ozbiljno”, rekao je.

Neki od prethodnih dobitnika ovog naslova su Chris Evans, Idris Elba, David Beckham, Bradley Cooper, George Clooney i Matthew McConaughey.

“To je sjajna grupa ljudi i to su izvanredni muškarci koji su učinili nevjerojatne stvari, pa je lijepo biti dio toga”, prokomentirao je Patrick.

Patrick Dempsey do sada je ostvario pedesetak uloga, a najviše slave donijela mu je serija Uvod u anatomiju u kojoj glumi neurokirurga Dereka Sheparda. Od 1987. do 1994. bio je u braku s Rocky Parker, a 1999. oženio je vizažisticu Jillian Fink, s kojom ima troje djece.

