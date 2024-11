Stručnjak otkrio koliko bi sada trebalo da se novca stavlja u kovertu za vjenčanje

Vjenčanja i svadbe na našim područjima se naročito ispoštuju od gostiju, kako prisustvom, tako i poklonom. I, kako se približavaju datumi kada će mladenci obilježiti sa dragim ljudima svoju sreću, iz ugla gostiju dolazi pitanje koje izaziva najveće rasprave u kući – koliko novca treba da se stavi u kovertu.

Nikola Janković iz Udruženja “Ivent industrija Srbije” govorio je u emisiji “150 minuta” o ovogodišnjim cijenama, ali i gore pomenutog pitanja novca u koverti.

S obzirom da se držimo nekog nepisanog pravila da je najmanji iznos koji treba da poklonimo, dovoljan da isplati naše mjesto na svadbenoj proslavi. Međutim, Nikola ističe da se sada promijenilo i to, s obzirom da su vremenom cijene porasle i što se samih mjesta tiče.

“Imamo tri kategorije – ispod 50 eura, 50 i luksuznije varijante do 125 do 150. U suštini, najveća potražnja je za jeftinijim. Ima dosta srednje klase – od 50 do 70, dok luksuznijih ima manje, ali vjerujte da ni oni nemaju slobodne termine. Trošak je direktno vezan za povećanje cijene rada radne snage, poreza koji svake godine idu ka višim ciframa, cijene hrana, pića, nestašicu mesa. U decembru smo imali povećanje od 8 posto za alkohol. Svaka flaša je za toliko skuplja. Nekad je građansko vjenčanje koštalo od 12.000 do 15.000 dinara, a sad je 17.000 dinara. Svake godine, cijene idu gore”, istakao je Nikola Janković.

Stoga, objasnio je i kako u skladu sa tim obično ljudi stavljaju više para.

“Inflacija je pojela tih 50 eura koje smo nekada stavljali i više nije dovoljno da se po osobi donosi toliko. Sada je to od 75 do 100 eura po osobi. Ja sam prošle godine odradio dosta vjenčanja, intervjuisao sam sve mladence i samo tri para nije uspjelo da pokrije sve troškove”, naveo je.

