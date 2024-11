Stručnjaci objasnili značenje četiri najčešće i najgore noćne more

Kako se ispostavilo nakon istraživanja kompanije “Amerisleep” koja je sprovela prošle godine istraživanje na 2.000 ljudi kako bi utvrdili kakve ružne snove ljudi najčešće sanjaju, padanje je najčešća noćna mora koju je prijavilo nešto više od 64 procenta ispitanika.

Druge česte noćne more uključuju propuštanje važnog događaja, kasno buđenje, paralizu, smrt voljene osobe, požar u kući i ispadanje zuba.

Dok su snovi obično reakcija na stres, lijekove, mentalno zdravlje ili loš san, vjeruje se da neke noćne more imaju specifičnije uzroke.

Stručnjaci sugerišu da je osjećaj padanja ili sanjanje pada odgovor na opuštanje tijela i uspavljivanje. Često se navodi i osjećaj nesigurnost, anksioznost ili osjećaj preopterećenosti i nemanja kontrole nad nekom situacijom kao razloge za ovaj fenomen.

Nešto više od 63 procenta ispitanih prijavilo je snove o proganjaju, koje autor i edukator Lesli Elis ističe kao jednu oda najčešćih tema iz noćnih mora.

“Interesantno je da kroz vrijeme i kulture, ljudska bića imaju tendenciju da imaju veoma slične teme u svojim snovima, koje su često povezane sa impulsima preživljavanja”, objasnila je ona, dodajući da san o proganjanju može da bude povezan sa urođenom reakcijom “bježanja ili borbe”, odnosno instinktivnom ljudskom reakcijom na neku vrstu prijetnje.

“Često san o jurnjavi zapravo ima veze sa onim od čega bježimo. A to može da bude u raznim formama, od nekog teškog razgovora, roka, pranja sudova. Svaki stresni period u životu može da dovede do jurnjave u snovima, a posebno su uobičajeni kod onih ljudi koji inače izbjegavaju konfrontaciju, sukobe i ispoljavanje emocija”, kaže ona, prenose Nezavisne.

Gubitak zuba je takođe uobičajen san, koji pogađa oko 34 procenta ispitanih ljudi.

Stručnjaci ističu da ispadanje zuba u snu može da bude simptom stresa, negativne slike o sebi ili manifestacija straha, pa čak i od toga da se ne izgovori neka pogrešna stvar.

“Vaši zubi su simbol ponosa i snage”, rekla je porodični terapeut Megan Harison.

“San može da predstavlja osjećanja neadekvatnosti ili ranjivosti u vašem životu”, kaže ona.

Takođe, da bi ste se izborili sa noćnim morama, stručnjaci preporučuju i umirujuće rituale prije spavanja – kao što su metode disanja, slušanje umirujućih zvukova ili vođenje dnevnika. Tu je i taktika disanja “4-7-8” namjenjena opuštanju.

“Ovo je zaista uobičajena taktika za upravljanje stresom i anksioznošću i djeluje tako što se suprotstavlja odgovoru na stres koji je pokrenuo vaš loš san”, objasnila je Li.

“Prvo, morate da udahnete četiri sekunde, zatim da zadržite dah sedam sekundi, a potom da izdišete osam. Uradite ovo jednom ili dvaput i trebalo bi da vam pomogne da aktivirate parasimpatički nervni sistem i da se smirite. Ako noćne more potraju, pokušajte da vodite dnevnik kako biste došli do srži onoga što ih izaziva. Dnevno pisanje dnevnika o mislima, osjećanjima, unosu hrane i alkohola pomoći će vam da uočite obrasce koji vas dovode do loših snova”, zaključuje Li, prenosi Ona.rs.

12 najčešćih noćnih mora

Pad – 64,7 odsto

Jurnjava, progon – 63,3 odsto

Smrt – 54,9 odsto

Gubljenje, izgubljenost – 53,8 odsto

Zatvorenost, biti u zamci – 52,4 odsto

Doživljaj napada – 49,5 odsto

Propuštanje važnog događaja – 43,7 odsto

Kašnjenje – 42,6 odsto

Smrt voljene osobe – 35,8 odsto

Povređivanje, biti povređen – 35,1 odsto

Gubitak zuba – 34,3 odsto

Facebook komentari