Dva znaka koja se stalno žale da im je loše u životu, a ne čine ništa da to promijene

Postoje horoskopski znakovi koji su majstori u pronalaženju razloga za žaljenje. Uvijek će vam ispričati kako im ništa ne ide kako treba, kako je svijet nepravedan i kako su sve karte protiv njih. No, kada dođe trenutak da nešto učine po tom pitanju, oni ostaju točno tamo gdje su i bili.

Evo koji su to znakovi.

Rak

Rakovi su izuzetno emotivni i skloni introspekciji pa se često nađu u spirali razmišljanja o svim stvarima koje im ne idu od ruke. Oni će vam ispričati sve o svojim poteškoćama, od prošlih veza koje su ih povrijedile do karijere koja im ne donosi sreću. Rak voli suosjećanje i često će naći prijatelja za rame za plakanje, ali kada mu predložite neki konkretan korak prema promjeni, Rak će samo duboko uzdahnuti i reći: “Pa, nije to tako jednostavno.” Oni radije ostaju u poznatom okruženju, čak i ako to znači da će se stalno žaliti na iste probleme. Promjena im izaziva nelagodu pa će radije ostati tu gdje jesu, samo što će pritom cijeli svijet saznati koliko im je teško.

Riba

Ribe su poznate po svojoj osjetljivosti i idealizmu, ali kada naiđu na prepreke, lako zapadnu u pesimizam. Sklone su sanjarenju o boljem životu, ali kad se susretnu s realnošću, često će posustati prije nego što išta poduzmu. Ribe će vam sjetno pričati o svim svojim nesrećama, ljudima koji ih ne razumiju i planovima koje su htjele ostvariti, ali sve je to nekako otišlo nizbrdo. Kada ih netko potakne da nešto promijene, Ribe će brzo pronaći razlog zašto to nije moguće. One su majstori izbjegavanja praktičnih koraka jer često žele da se problemi riješe sami od sebe. Na kraju, Ribe će radije pustiti valovima života da ih nose, nadajući se da će se stvari čudesno promijeniti bez njihovog uplitanja, piše index.

