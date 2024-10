Pogledajte kako izgleda najmanja kuća na svijetu: U nju stali krevet, kuhinja i toalet

Kelly u svojoj kući ima i toplu vodu, kuhinju, tuš kabinu kao i klimu. Nada se da će ova kuća ući u Ginnisovu knjigu rekorda.

“Svako ko uđe kaže ‘wau”. Ostaju impresionirani da sve to može stati u tako mali prostor. Prostor je mali, ali dosta funkcionalan, da čak imam i krevet na rasklapanje i pokretni toalet”, rekao je Levi,pišu Vijesti

On dodaje da u njoj može živjeti svaki dan, bez da bude neko odmorište, ali da bi rijetko ko to i želio. Ipak, on često koristi kada sa ženom i dvoje djece ode na kampiranje.Prostor za ulazak u krevet je prilično tijesan. Napravio bih i klupu da se rasklopi za veću platformu koja bi se mogla koristiti kao drugi krevet. Uz to, dodao bih i bolje solarne panele za veću upotrebljivost”, rekao je Levi, piše Mirror.

