Ljudi rođeni u ova dva znaka previše se podcjenjuju. Svoji su najveći kritičari

Iako bismo svi htjeli biti samopouzdani, to često nije slučaj. Posebno ne za ljude rođene u znakovima Djevice i Ribe, koji su poznati kao znakovi koji se često previše podcjenjuju i prvi su na redu kada treba kritizirati vlastite odluke. Oni su ti koji sami sebi postavljaju nerealno visoke standarde i nikada nisu u potpunosti zadovoljni onime što su postigli.

Evo zašto su takvi.

Djevica

Ako postoji jedan znak koji može biti nevjerojatno uspješan, ali i dalje vjerovati da nije učinio dovoljno, to je Djevica. One imaju urođeni osjećaj za detalje, organizaciju i perfekciju. Kad Djevica preuzme neki zadatak, možete biti sigurni da će sve biti savršeno ili će ona raditi na tome dok ne bude. No, upravo ta težnja za savršenstvom često Djevice tjera u vrtlog samokritike.

Djevica ne vidi stvari samo u velikim potezima, već svaki mali detalj promatra s preciznošću kirurga. I dok će drugi možda pohvaliti njezin rad, Djevica će uvijek pronaći sitnicu koju je mogla bolje napraviti. Njezin unutarnji glas stalno joj govori da može bolje, da mora biti učinkovitija i organiziranija. Nije rijetkost da Djevica odradi odličan posao, ali će se kasnije prisjetiti onog jednog malog trenutka koji nije išao po planu, i to će joj zasjeniti cijeli uspjeh.

Osim toga, Djevice su nevjerojatno samostalne i ne vole tražiti pomoć. U njihovom svijetu, traženje pomoći znači priznati da nisu savršene, a to je nešto s čime se teško mire. Njihov savršenstvo orijentirani mentalitet stvara unutarnji pritisak koji ih tjera da sami sebe kritiziraju, čak i kada su objektivno briljantne.

Riba

Iako su Ribe nevjerojatno kreativne i empatične, sklone su dubokim introspektivnim razmišljanjima, koja ih često odvode na tamnija mjesta. Njihova emotivna priroda čini ih izuzetno osjetljivima na kritiku, a najveća kritika uvijek dolazi iz njih samih. Često osjećaju da nisu dovoljno dobre, da su njihovi talenti neprepoznati i da bi trebale raditi više kako bi zadovoljile vlastite standarde koje su si, naravno, postavile previše visoko.

Ribe su nevjerojatno povezane s emocijama, ali zbog te osjetljivosti pretjerano analiziraju svoje postupke. Ako nešto pođe po zlu, Ribe će se dugo vremena pitati što su mogle učiniti drugačije, često ignorirajući činjenicu da su zapravo dale najbolje od sebe. Njihova sklonost samosažaljenju i introspektivnosti vodi ih u misli u kojima svaka sitna pogreška postaje ogromna briga.

Često osjećaju da ne mogu doseći vlastite snove, ma koliko se trudile. Njihova kreativnost i idealizam dovode ih do toga da sanjaju o savršenom svijetu, ali kada se suoče s stvarnošću, osjećaju se nedovoljno dobrima. Iako drugi vide njihovu nevjerojatnu umjetničku i emotivnu dubinu, Ribe same sebe često vide kroz filter nesigurnosti, piše index.

