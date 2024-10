Pomrčina Sunca i mladi Mjesec u Vagi 2.10. – Novo poglavlje duhovne i lične evolucije

Pomrčina Sunca za vrijeme mladog Mjeseca u Vagi bit će posebno relevantna za osobe rođene s osobnim položajima oko 10º kardinalnih znakova (Ovan, Rak, Vaga i Jarac). Pojedinci na koje osobno utječe pomrčina Sunca u Vagi vjerojatnije će doživjeti važne prekretnice u ovo vrijeme, osobito u svojim vezama. Proboji, slomovi i nove spoznaje usmjerit će ih u novo poglavlje njihove osobne i duhovne evolucije.

Događajući se u znaku odnosa, harmonije i mira, pomrčina Sunca za vrijeme mladog Mjeseca poziva na radikalnu transformaciju u načinu na koji se povezujemo s drugima, kao i u tome kako stvaramo i percipiramo ravnotežu, mir i sklad.

U Vagi, ova pomrčina Sunca predstavlja poziv za nas da se oslobodimo starih navika i odnosa koji prolaze svojim tijekom, koji su izgubili smisao, koji nas sprječavaju da rastemo, a ne podržavaju naš rast. Samo tako ćemo moći napraviti prostor za nove koji su doista u skladu s onim što jesmo, što postajemo i što želimo postati.

Ova pomrčina Sunca za vrijeme mladog Mjeseca u Vagi započinje još jedno šestomjesečno putovanje transformacije naših odnosa i načina na koji se pojavljujemo u njima. Ovaj događaj je prilika da razjasnimo svoje potrebe i želje te što trebamo promijeniti u sebi kako bismo manifestirali odnose kojima težimo.

Pomrčina Sunca u konjunkciji s Južnim čvorom: Oslobađanje od prošlosti

Prstenasta pomrčina Sunca događa se na Mjesečevom južnom čvoru. Južni čvor je točka Mjesečeve orbite povezana s prošlom karmom, poznatim navikama te darovima i talentima koji nam dolaze prirodno. Također otkriva naše najukorjenjenije obrasce, prisile i neuroze koje nas iscrpljuju i drže u stagnaciji.

Zajedno, tranzitni južni čvor predstavlja energiju u kojoj smo skloni zaglaviti i koju učimo balansirati utjelovljujući njegovu suprotnost, koju simbolizira Sjeverni čvor.

Kada se pomrčine dogode na Južnom čvoru, one zahtijevaju čišćenje starog kako bi se napravilo mjesta za novo: one nam pokazuju koje obrasce treba otpustiti i što treba promijeniti u nama samima da bismo imali drugačija iskustva. Ovaj događaj prilika je za nas da priznamo kojih se navika moramo osloboditi i kako se trebamo izliječiti kako bismo prekinuli cikluse disfunkcionalnosti, prisile i patnje.

Sunce i Mjesec u konjunkciji Crnog Mjeseca Lilit

Sunce i Mjesec u Vagi su u tijesnoj konjunkciji s Crnim Mjesecom Lilit, točkom Mjesečeve orbite udaljenijom od Zemlje, također poznatom kao Mjesečev apogej. Crni Mjesec Lilith povezuje se s tamnom ženstvenošću i aspektima ženstvenosti koji su bili demonizirani, izopćeni i osuđivani tisućljećima.

Ona ima veze s istinskim, oslobođenim izrazom ženske seksualnosti i s našom vezom s našom životinjskom prirodom, instinktom i tjelesnošću, nečim što su nas učili skrivati, potiskivati, ne vjerovati i čega se sramiti. Crni Mjesec Lilith je u korelaciji s temama osobnog osnaživanja i suvereniteta, pobune protiv vanjskog potiskivanja i putovanja vraćanja našeg povjerenja u tijelo.

Veza između pomrčine i Crnog Mjeseca Lilith sugerira da će tijekom nadolazećih tjedana i mjeseci biti jak naglasak na transformaciji našeg odnosa s našim instinktivnim, divljim, iracionalnim i neukroćenim dijelovima.

Ova konfiguracija poziva na obnovu našeg odnosa s mračnom ženstvenošću, s kaosom, s našom seksualnošću i naglašava važnost odabira življenja u skladu s našom istinom. Blizina Crnog Mjeseca Lilith i pomrčine naglašava potrebu da se energija Lilith integrira u svijest i izvede je iz sjene.

Sunce i Mjesec u konjunkciji s Merkurom i kvadratom s Marsom

Sunce, Mjesec i Crni Mjesec Lilith također su u konjunkciji s Merkurom u Vagi i kvadratom s Marsom u Raku. Konjunkcija s Merkurom naglašava potrebu za prihvaćanjem novog načina razmišljanja o odnosima i komunikaciji u odnosima.

Ovaj aspekt je prilika da prepoznamo što treba promijeniti u našim obrascima razmišljanja, očekivanjima i komunikaciji kako bismo se oslobodili disfunkcionalnih ciklusa i stvorili veze kojima težimo da ih iskusimo.

Kvadrat s Marsom u Raku naglašava napetost između privlačnosti prošlosti, poznatih načina stvaranja privrženosti i odnosa te želje za stvaranjem novih obrazaca i navika. Ova konfiguracija naglašava napor koji je potreban da se zacijele rane iz djetinjstva na način koji nam omogućuje da imamo različite vrste odnosa, u konačnici osvještavajući unutarnji rad neophodan za kretanje prema emocionalnoj zrelosti.

Pomrčina Sunca u Vagi 2024: Relacijsko i emocionalno sazrijevanje

Venera je vladar Sunca i Mjeseca u Vagi: proučavanje njenog stanja daje nam bolji uvid u značenje ovog događaja. Venera je sada u Škorpionu, formirajući veliki vodeni trigon sa Saturnom u Ribama i Marsom u Raku, što je vrlo podržavajuća konfiguracija za naše relacijsko, duhovno i emocionalno putovanje sazrijevanja.

U konačnici, pomrčina Sunca za vrijeme mladog Mjeseca u Vagi je prilika da drastično i radikalno promijenimo uvriježene navike u odnosima, imajući na umu da ćemo samo utjelovljenjem nove razine samosvijesti moći privući i biti privučeni različitim vrstama ljudi.

Ova pomrčina Sunca i mladi Mjesec u Vagi dolazi tijekom intenzivnog razdoblja kolektivne transformacije. Dok se probijate kroz ovu pomrčinu, primijetite koje se istine pojavljuju za vas i oko vas. Zatim se zapitajte jesu li doista istinite. Ova pomrčina je period kada preispitujete sve u sebi i oko sebe. Ne zato da biste to opovrgli, već da biste to razumjeli i onda odlučili je li to istina za vas.

Vaga nas povezuje s drugima. Ova energija skida fokus s nas i podsjeća nas da živimo u svijetu ispunjenom drugim bićima. Ti drugi ljudi nam mogu pomoći da rastemo, priznamo kada smo pogriješili i, što je najvažnije, mogu nam pomoći da uživamo u životu. Ljudi koje odaberemo za partnere igraju ključne uloge u našoj energetskoj evoluciji.

Ako smo otvoreni prema tome, naši nas partneri mogu naučiti stvarima o nama samima koje možda nikad ne bismo naučili bez njih. Ova sezona je vrijeme da zagrlite ljude u svom životu i učite zajedno.

Prvi i najvažniji korak u rastu s drugom osobom je voljeti sebe. Vaš odnos sa samim sobom nacrt je za svaki drugi odnos koji ćete imati u ovom životu. Kako volite sebe tako primate i dajete ljubav drugima. Kako reagirate na sebe kada ste frustrirani, tužni i razočarani, tako ćete reagirati na druge kada vas frustriraju, rastuže i razočaraju.

Kako ćete se pokazati pred izazovima, tako ćete se pokazati i drugima. Slično tome, način na koji se odnosite prema sebi nije samo način na koji se ponašate prema drugima, već i način na koji dopuštate drugima da se ponašaju prema vama.

Tijekom cijele sezone Vage, prvo pogledajte svoj odnos prema sebi. Vaga je predstavljena poštenom i pravednom vagom. Ova nas energija uči da neprestano težimo ravnoteži u svojim emocijama. Uči nas da život neće uvijek biti miran i da se nećemo uvijek osjećati smireno. Ipak, imamo kapacitet da sami sebi donesemo mir i smirenost, s pravim alatima.

Ovo učenje može uključivati ​​situacije ili scenarije koji nam smetaju i uzrokuju da se osjećamo izvan centra upravo tako da pronađemo alat koji nas vraća u mir. Ako naiđete na teške okolnosti, smatrajte to prilikom da razvijete alat ili praksu kako biste ostali mirni. Eksperimentirajte s različitim tehnikama disanja, praksama afirmacije, jogom i drugim modalitetima.

Ovi alati mogu biti jednostavni poput tri duboka udaha zatvorenih očiju kako biste pronašli svoje središte. Ili možete pronaći kratke meditacije kojima se možete obratiti u trenucima potrebe.

Ono što je najvažnije, Vaga vam pomaže da naučite kako se nadzirati. Prva lekcija ove sezone je kako vratiti smirenost u svoje tijelo, um i energiju nakon što su bili poremećeni. Druga lekcija je kako uhvatiti suptilne znakove svog tijela, uma i daha koji vam govore kada ćete osjetiti nesklad. Provedite neko vrijeme osvještavajući svoj osjećaj prije nego što izgubite hladnokrvnost. Koji su vaši znakovi? Obratite pažnju na dah, otkucaje srca i misli. Zatim pokušajte upotrijebiti jedan od svojih alata za održavanje skladne energije usprkos nedaćama.

Kako budete nalazili načine da se vratite i održite mirno stanje energije, također ćete lakše izgraditi temelje ljubavi prema sebi. Ako postanete uznemireni ili reagirate s disharmoničnog mjesta, znajte da ste čovjek i da imate mnogo emocija koje se vrte okolo. Važno ih je prepoznati i biti strpljiv sam sa sobom. Ova praksa će vam pomoći da cijenite druge čak i kada se ne pokažu u najboljem svjetlu.

Tijekom pomrčine vježbajte alate kao što su disanje, meditacija i budite svjesni kako biste umirili živčani sustav. Radite sa svojim dahom, eksperimentirajte s različitim vrstama disanja kako biste pronašli onaj koji vraća sklad u vama. Kada djelujete iz sebe, znate što učiniti i kada.

Možda ćete otkriti da vam intuicija brzo donosi informacije nakon pomrčine koje bi mogle promijeniti vaše vizije. Neka se vaše namjere razvijaju istom brzinom kao i vi. Namjere koje postavljamo nakon pomrčine imaju još veću težinu i imaju veći potencijal za manifestiranje. Budite jasni što zamišljate i pozivate u svoj život.

Iako nikada ne možete pozvati nešto što nije namijenjeno vama, možete slati različite signale o tome što ste spremni primiti. Također možete revidirati svoje namjere onoliko koliko je potrebno da ih pročistite.

