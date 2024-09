Mlad Mjesec i pomrčina Sunca u Vagi 2.10. – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Vage, moguće da u vaš život uđu nove, karmičke veze, bilo da se radi o poslu ili potencijalnom dugotrajnom ljubavniku. Jarci, vaše sposobnosti vodstva mogle bi privući iskusne i utjecajne ljude koji vam žele pružiti ruku. Pokažite svijetu što imate i mogli bi vas smatrati cijenjenim imenom u svom području. Sačuvajte skromnost za neko drugo vrijeme.

Ovan

Mladi Mjesec u znaku Vage događa se 2.10., a također se događa i pomrčina Sunca s pojačanim nabojem i aktivira vašu sedmu kuću partnerstava i ugovora jedan na jedan. Neke veze koje su potrajale mogu prekinuti, a novi i značajni ljudi mogu ući u vaš život.

Bilo da ste spremni poduzeti sljedeći korak u romantičnoj vezi ili poslovnom partnerstvu, ovo može biti plodno vrijeme za razgovor o predanosti.

Kako biste se našli na istoj stranici s nekim drugim, možda ćete morati raščistiti sve tinjajuće ljutnje ili adresirati granice koje su prijeđene u prošlosti.

Dobro bi bilo da obavite neugodan razgovor koji ste izbjegavali. Rješavanje bilo kojeg izvora frustracije sada će pokazati vašim partnerima koliko ste predani zajedničkoj budućnosti.

Bik

Mladi Mjesec u znaku Vage i pomrčina Sunca aktiviraju vašu šestu kuću brige o sebi, organizacije, navika, rutine i odgovornosti, nadahnjujući vas da krenete u pravilan ritam.

Uložite u sustave koji vam štede vrijeme i pomažu vam da proračunate, rasporedite i radite učinkovitije. Ovo lunarno svjetlo pokreće šestomjesečni ciklus, stoga krenite prema ciljevima koje biste željeli postići do tada.

Možda postoji ideja koju želite ostvariti ili ste se možda odlučili prijaviti na tečaj ili se posvetiti učenju nečeg novog. S čim god ste spremni uhvatiti u koštac, to mijenja vašu dnevnu rutinu i strukturu. Unosite nešto novo u svoj svakodnevni život. Ovo je također dobro vrijeme da se odreknete loših navika, a također završite tekuću obavezu ili projekt zbog kojeg se osjećate iscrpljeno ili podcijenjeno.

Vježbajte reći ne drugima. Vaše vrijeme je ograničeno, a raspored pretrpan. Ova pomrčina želi vam pružiti brzi tečaj o zaštiti vašeg mira i davanju prioriteta vašim potrebama i dobrobiti u tom procesu.

Blizanci

Mladi Mjesec u Vagi i snažna pomrčina Sunca aktiviraju vašu petu kuću slave, strasti, samoizražavanja, kreativnosti, radosti, hobija, romantike i zadovoljstva. Pronađite način da pokažete svoje talente ili svoju energiju pretočite u kreativni ventil.

Također biste mogli donijeti odluku o romantičnom ili kreativnom partnerstvu. Zapitajte se je li ovo veza u koju želite kontinuirano ulagati energiju ili ste spremni za sljedeći korak? Strastveni projekt također bi mogao dosegnuti svoj konačni oblik ili možda privlačite pozornost svojim talentima i ističete se u svom području.

Također biste mogli postati svjesniji odnosa između vašeg slobodnog vremena i vaših financija, osobito ako trošite iznad svojih mogućnosti. Možda je vrijeme da odredite proračun.

Budite proaktivni i napravite mjesta u svom rasporedu za uključivanje u aktivnosti koje vas vraćaju u sadašnji trenutak i pomažu u njegovanju više radosti u vašem životu.

Jeste li se suzdržavali umjesto da progovorite? Mjesec smanjuje vaše inhibicije i pomaže vam da hrabro krenete tamo gdje još niste.

Rak

Pomrčina sunca i mlad Mjesec u Vagi u vašoj četvrtoj kući doma, obitelji, temelja i prošlosti 2.10. zatiče vas kako maštate o osvježavanju, ako ne i potpunom remontu, vašeg uređenja. Možda ste spremni predstaviti svoj dom iz snova ili razmisliti o velikom preseljenju ili pronaći nove cimere.

Možda postoji i neka napetost između vas i vaše odabrane obitelji. Ovo je moćno vrijeme da odbijete i obranite svoja uvjerenja i želje, čak i ako to uznemirava druge u vašem životu. Možda ćete također morati postaviti granice s voljenima ili donijeti osobnu odluku koja se na neki način čini sudbinskom.

Napravite čišćenje svog doma i svojih stvari. Naša imovina ima energetski potpis i može nositi sjećanja iz prošlosti. Ako u vašem domu postoje predmeti koji vas podsjećaju na ljude ili situacije koje ste spremni osloboditi, učinite to. Znajte da stvarate prostor za nove prilike i ljude da vas pronađu.

Ako ste se svađali s prijateljicom ili rođakinjom, ova pomrčina nudi novi početak. Ispružite maslinovu grančicu i pročistite zrak.

Lav

Pomrčina Sunca u znaku Vage 2.10. osvjetljava vašu treću kuću uma, komunikacije, ideja i učenja. Ova energija je snažna za promjenu načina na koji razgovarate sa samim sobom i što vjerujete o sebi.

Također može postojati ideja ili misao koju želite djelovati ili izraziti. Mogu se pojaviti i novi ugovori, a to također može donijeti sudbonosne promjene u nekim vašim odnosima s braćom i sestrama, proširenom obitelji ili najboljim prijateljima.

Možda postoji i nešto novo što želite naučiti, a možda se osjećate spremni preuzeti taj rizik i prijaviti se za tečaj ili radionicu kako biste usavršili novu vještinu.

Uzmite olovku i papir i počnite pisati dnevnik. Izbacivanje svih vaših osjećaja, misli i uvjerenja iz glave na jedno mjesto na komad papira može vam pomoći da razvrstate što je činjenica, a što fikcija.

Pod ovim lunarnim svjetlom mogli biste upoznati nekoga tko izrasta u budućeg suradnika ili važan dio vašeg užeg kruga.

Djevica

Pomrčina sunca i mlad Mjesec padaju u vašu drugu kuću prihoda, posjeda i posla. Posao ili ugovor može doći do kraja ili ste možda spremni pokrenuti dodatni posao ili osobnu web stranicu.

Sada postoji zamah za jurenje za vašim snovima i želite početi zarađivati ​​novac na načine koji vam se čine smislenim i koji su u skladu s vašim vrijednostima i onim što jeste. Također možete razmisliti o tome osjećate li se cijenjenim za ono što doprinosite svom poslu.

Ako ne, možda je vrijeme da razmislite o alternativnim profesionalnim mogućnostima. Zapamtite, ne bi trebali nikoga uvjeravati u svoju vrijednost.

Počastite se (u razumnim granicama)! Bilo da se radi o naručivanju vašeg omiljenog obroka ili konačnom bacanju novca na predmet koji vam je bacio oko, naporno radite za svoj novac. Ako imate mogućnosti, razmislite o tome da si kupite nešto za nagradu i čast za sav svoj naporan rad i trud.

To vam pomaže da dobijete jasnu sliku svojih prihoda i rashoda i kako možete bolje uravnotežiti to dvoje. Također, možete započeti svoju potragu za poslom ozbiljno.

Proširite vijest kroz svoju mrežu i ključnim kontaktima pošaljite svoj životopis. Ako ste zadovoljni tamo gdje radite, rezervirajte pregled plaće ili učinka. Ako vam je potrebno više vještina za napredovanje na ljestvici, potražite programe obuke.

Vaš bi se trud mogao isplatiti do odgovarajućeg punog mjeseca za šest mjeseci.

Vaga

Mlad Mjesec i pomrčina aktiviraju vašu prvu kuću sebe, identiteta, odnosa i novih početaka. Osjećate se energično i imate samopouzdanja da utjelovite autentičniju verziju sebe. To može utjecati na vaše bliske odnose. Neki možda ne razumiju ovu verziju vas i nedostaje im prijašnja verzija.

Vjerujte da ako bilo koja veza završi, to je na njima i to je njihov gubitak. Ne dopustite da tuđe mišljenje utječe na to tko želite biti ili kakve snove želite slijediti. Također je moguće da u vaš život uđu nove, karmičke veze, bilo da se radi o poslu ili potencijalnom dugotrajnom ljubavniku.

Ovo je snažan dan da date novo obećanje i posvetite se sebi. Razmislite o budućoj verziji sebe. Koji aspekt svog budućeg života možete uključiti u svoj sadašnji život? Napravite male izmjene u svojoj rutini kako biste smanjili jaz između sadašnjosti i budućnosti koju želite.

Stavite svoje strastvene projekte u prvi plan i postavite neke jasne namjere za sljedećih šest mjeseci. Ne bojte se ni biti ambiciozni sa svojim ciljevima. Stavite ih na papir ili izradite ploču s vizijom koja će vas pratiti.

Razmišljajte kreativno o tome kako unaprijediti vlastiti samorazvoj.

Škorpion

Pomrčina Sunca za vrijeme mladog Mjeseca u Vagi 2.10. u vašoj dvanaestoj kući iscjeljenja, podsvijesti, zatvorenosti, odmora i intuicije skreće vašu pozornost na neriješena pitanja koja ste gurali pod tepih. Jeste li izbjegavali osjećati bol?

Ako želite vratiti svjetlo u svoj svijet, prvo se morate suočiti s tim tamnijim emocijama. Ipak, ne očekujte čuda preko noći. Mjesec pokreće šestomjesečni ciklus pa usporite. Sezona pomrčina nije vrijeme da se prisiljavate da provjerite sve s popisa obaveza.

Ovo je snažno vrijeme za prihvaćanje, iscjeljenje, predaju i otpuštanje. Napokon ste spremni riješiti se loših navika i krenuti drugim putem.

Također možete doživjeti valove tuge dok zatvarate ciklus, puštate nekoga ili odlazite iz situacije koja vam više ne služi. Zbog toga se možete osjećati nježno i iscrpljeno, stoga odvojite vrijeme za odmor.

Potražite podršku koja će vas voditi kroz proces. Bio to životni trener, terapeut ili duhovni iscjelitelj, pronađite nekoga tko rezonira s vašim vrijednostima da vam pomogne da prijeđete na drugu stranu.

Strijelac

Mladi Mjesec u znaku Vage i pomrčina Sunca u vašoj jedanaestoj kući želja, težnji, zajednice, prijateljstva i saveznika, pomažu vam da stupite u kontakt sa svojim najdubljim željama.

Moguće je da cilj prema kojem ste radili dosegne značajnu prekretnicu.

To vam također može pomoći da privučete pozornost za svoj rad i svoje ideje. Vaši obožavatelji i pravi saveznici primjećuju što nudite. Također možete doći do spoznaje o cilju ili snu koji ste nekad imali.

Možda se više ne osjeća usklađeno ili je možda potrebno suočiti se s nekoliko svojih nesigurnosti prije nego što možete napredovati u svojoj viziji.

Razmislite o nekim svojim dugoročnim ciljevima i zadajte si neke prekretnice i rokove kojima morate težiti. Ako osjećate da ste stagnirali, stvaranje strukture oko vaše želje može ubrzati njezin dolazak u opipljivi svijet.

Jarac

Mladi mjesec u znaku Vage 2.10. i snažna pomrčina Sunca, osvjetljavaju vašu desetu kuću ambicija, javnog života, časti i životnog puta i priprema vas za veliki uspjeh u sljedećih šest mjeseci.

Vrijeme nije moglo biti bolje da se pokrene velika misija. Budite kristalno jasni o tome kako ćete izvesti ove uzvišene planove, a zatim taj plan prenesite drugima.

Vaše sposobnosti vodstva mogle bi privući iskusne i utjecajne ljude koji vam žele pružiti ruku. Sačuvajte skromnost za neko drugo vrijeme. Pokažite svijetu što imate i mogli bi vas smatrati cijenjenim imenom u svom području.

Ovo je važno vrijeme i da se pozabavite osjećajima koje ste izbjegavali. Može postojati napetost koja proizlazi iz vaših osobnih odnosa i profesionalnog života. Možda vaš partner dobije otkaz ili možda preuzimate novi projekt koji od vas zahtijeva duže radno vrijeme.

Također možete shvatiti da se osjećate pozvanim krenuti sasvim drugom karijerom. Zaslužujete slijediti svoje želje, čak i ako one nisu ono što bi netko drugi izabrao za vas.

Vodenjak

Mladi Mjesec u znaku Vage 2.10. i odvažna pomrčina Sunca u vašoj devetoj kući učenja, komunikacije i perspektive izvlači sve potisnute osjećaje i misli na površinu. Dok naviru, potrudite se biti diplomatični.

Ako to nije moguće danas, odložite te ozbiljne razgovore za neki drugi put. Govor kroz sirovu istinu daje vam neku perspektivu i priliku da napravite službenu izjavu koja neće uvrijediti druge.

Vrlo je moguće da netko pokušava dodati više odgovornosti u vaš život pa ćete morati dobro razmisliti prije nego što pristanete na preuzimanje nove obveze. Šef bi vas mogao preporučiti za projekt koji se čini napornim ili možda voljena osoba treba dodatnu pomoć ili brigu, a to bi značilo da morate žrtvovati više svoje slobode.

Također možete donijeti važnu odluku u vezi sa školom ili putovanjem, ili naučiti nešto što će vam otvoriti um prema perspektivama i mogućnostima drugih.

Probajte nešto novo. Bilo da se radi o čitanju knjige o temi koja vas je oduvijek zanimala, ili isprobavanju novog restorana u vašem susjedstvu, ili testiranju druge rute tijekom večernje šetnje, otvaranje uma novim iskustvima može vas ispuniti svježim idejama i inspiracijom.

Ribe

Mladi Mjesec u znaku Vage i pomrčina Sunca aktivira vašu intimnu osmu kuću zajedničkih resursa, dugova, ranjivosti i vaših strahova. Žudjet ćete za međusobnim povezivanjem. Iako ovo nije dobro utabano tlo za mnoge Ribe, preuzimanje emocionalnog rizika moglo bi učvrstiti vezu koja će trajati dugo. Ako vam u životu nedostaje intimnosti, počnite je razvijati.

Vaš izazov je oduprijeti se tom instinktu da se zatvorite. Ljudi neće otvoriti svoja srca ako ne mogu računati na to da ćete ostati tu. Progurajte se kroz neugodne stvari koje se pojavljuju dok učite jedno o drugome – i dobro i loše.

Posao ili ugovor može završiti ili ste možda spremni istražiti novu priliku koja vam se ukazala. Također je moguće da ste umorni od zadržavanja u svojoj trenutnoj profesiji, a možda se pitate kada će neki projekt iz strasti ili sporedna gužva konačno krenuti.

Ako ste bili malo previše opušteni sa svojom kreditnom karticom, sada je vrijeme da odredite budžet i držite ga se.

Emocionalno, ovo vrijeme također može potaknuti osjećaje ljubomore ili zavisti. Možda ćete se trebati pozabaviti nekim osjećajima koje ste izbjegavali ili obratiti veću pozornost na to tko u vašem životu istinski navija za vas i tko je tu za vas kada ih najviše trebate.

ATMA

Facebook komentari