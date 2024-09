Jedna je majka: Donirala bubreg sinu koji se 10 godina bori s teškom bolešću

Jedna porodica u Cabotu u SAD-u rekla je da imaju na čemu biti zahvalni jer njihov sin čeka na transplantaciju bubrega od svoje majke. Kenneth Grantham rekao je da mu je u februaru 2012. dijagnosticirana IGA nefropatija – neizlječiva bolest bubrega.

“Bilo je to na moj 20. rođendan kad god sam imao prvi pregled”, rekao je Kenneth.

Sin Kenneth je rekao da se liječi te se godinama osjećao dobro. Međutim, ove godine njegovi bubrezi mu otkazuju zbog čega mu je život ugrožen.

“Sada sam prešao iz faze 3 u fazu 5”, rekao je.

Kenneth je rekao da se 20 njegovih prijatelja i porodice testiralo da mu budu donori. Naposljetku, njegova majka, Susane Wright, je odabrana jer joj njen bubreg odgovara. prenosi Hayat.

“Bilo je vrlo emotivno”, rekla je.

Majka Susane je rekla da su se suočili s nekoliko poteškoća po pitanju transplantacije zbog medicinskih razloga. Međutim, prije nekoliko sedmica, rekla je da su ona i sin konačno dobili odobrenje za operaciju u januaru. Susane je rekla da nije dvaput razmišljala hoće li mu biti donor.

“To je nešto što mama radi. Znate li da ljudi govore: ‘Kako si to mogla učiniti’, a ja kažem: ‘Kako to nisi mogao učiniti?’”, rekla je. “To je tvoje dijete, to je ono što bi trebao učiniti.”

Majka kaže je da je zahvalna što obilježiti blagdan Dana zahvalnosti, a njezin sin može biti sa svojim sinom i budućom suprugom.

“To me natjeralo da usporim i cijenim stvari koje se ne bi dogodile”, rekao je Grantham. “To je učinilo mene i moju mamu bližima i sve u mojoj porodici.”

Uprkos svim poteškoćama, Grantham je rekao da bez ljubavi svoje porodice ne bi mogao imati osmijeh na licu, prenosi Dnevno.net.

