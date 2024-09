Najpreciznija računica: Evo koja je vaša idealna težina u odnosu na godine

Predstavljamo vam neke formule koje pomažu u određivanju odgovarajuće težine za pojedinca.

Danas su dostupne različite formule za određivanje tjelesne težine. Vjerojatno je svima poznat indeks tjelesne mase ili skraćeno BMI, koji određuje odgovarajuću težinu pojedinca. No, to je grub pokazatelj prekomjerne tjelesne težine.

Indeks tjelesne mase izračunava se tako da se tjelesna težina u kilogramima podijeli s visinom pojedinca. Ako dobijemo vrijednost manju od 18,5, to znači pothranjenost, a ako dobijemo vrijednost veću od 40, to je teška pretilost.

Hrvatski dnevnik piše da BMI ne daje sveobuhvatan uvid u zdravlje osobe jer ne uzima u obzir konstituciju tijela i godine. Prema portalu 24 sata, idealna tjelesna težina mnogo je točnija kada se izračunava pomoću Krefove formule.

Ova formula uzima u obzir ne samo težinu i visinu, već i strukturu tijela pojedinca. Zbog toga može biti preciznija u usporedbi s BMI. Na ovaj način možete dodatno prilagoditi težinu ili vježbanjem postići željenu liniju.

Krefova formula razlikuje tri tipa tijela:

-ljudi prosječne građe

-ljudi srednje građe

-ljudi sitne građe

Formula za izračunavanje prosječne građe:

(visina u centimetrima – 100) + (starost / 10) × 0,9

Primjer:

Ako ste visoki 165 cm i imate 30 godina, vaša kalkulacija bi bila: (165 – 100) + (30 / 10) × 0,9 = 61,2 kg

Formula za izračunavanje srednje građe:

(visina u centimetrima – 100) + (starost / 10) × 0,9 × 1,1

Primjer: Ako ste visoki 165 cm i imate 30 godina: ((165 – 100) + (30 / 10)) × 0,9 × 1,1 = 67,32 kg

Formula za izračunavanje sitne građe:

(visina u centimetrima – 100) + (starost / 10) × 0,9 × 0,9

Primjer: Ako ste visoki 165 cm i imate 30 godina: ((165 – 100) + (30 / 10)) × 0,9 × 0,9 = 55,08 kg

Možete procijeniti jeste li u formi i po obimu struka. Ako je obim struka manji ili jednak polovici vaše visine, razina tjelesne masti je u normalnim granicama. Ako je veći, nakupljena masnoća može predstavljati zdravstveni rizik.

Uz to, možete saznati imate li višak kilograma. To možete procijeniti na prvi pogled. Naime, ako je struk veći od bokova, to je znak da ste pretili.

Za točniji indeks potrebno je izmjeriti obim struka na najširem dijelu, obično iznad pupka, a zatim podijeliti obim bokova na najširem dijelu. Na primjer, ako je obim struka 71 cm, a obim bokova 36 cm, izračun je: 71 / 36 = 1,9

Izvještaj SZO-a iz 2008. godine definira pretilost kao omjer veći od 0,9 za muškarce i veći od 0,85 za žene.

