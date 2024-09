Mjesec dana haosa! Astro prognoze za Sunce u Vagi od 23. septembra do 23. oktobra

Vežite se, jer od 23. septembra Sunce zalazi u znak Vage, u kojem Crni Mjesec sada vrši svoj podmukli tranzit do 1. aprila 2025. To sugeriše da ćemo u periodu do 23. oktobra svi biti na milost i nemilost najmračnije i najnepredvidljivije energije, kada sva izobličenja sazviježđa Vage isplivaju na površinu

Od 23. septembra do 23. oktobra prostor će biti ispunjen energijom kojom će dominirati izmišljeni dogovori, fiktivne izjave ljubavi i neke sumnje u izdaju.

Sunce u Vagi će osloboditi Lilit i mnoge stvari će izgledati kao odraz u iskrivljenom ogledalu. Ključ adekvatnosti u ovom carstvu haosa je povjerenje u suhe brojke, činjenice i dokumentaciju.

Sve što se „pojavilo“ ili nije zabilježeno neće važiti. Stoga, budite oprezni i pokušajte da sve dogovore dovedete do zvaničnog poravnanja. Ako ste u ljubavnom trouglu, vaša prepiska može biti otvorena.

Pomračenje u Vagi 2. oktobra biće najteži ispit, jer počinje novi ciklus u radu na ličnim strahovima u odnosima među ljudima. Ovo je vrijeme kada svaka osoba može biti svjedok neke vrste drame, intrige ili možda ljubavnog trougla. Naročito 3. oktobra, na dan konjunkcije Lilit i Sunca, mogu se pojaviti informacije koje su ili skrivene, ili ćete dobiti ponudu sa sumnjivim prizvukom.

Kako će Sunce u Vagi donijeti karmičke dugove u naše živote?

Cijeli tranzit Sunca kroz Vagu, do kraja oktobra, biće povezan sa sukobima po pitanjima vaših prošlih veza. Na primjer, možda češće nego obično komunicirate sa ljudima iz svog starog tima ili sa romantičnim partnerima sa kojima ste imali veze prije skoro 10 godina.

Ako vam je poznat osjećaj da niste završili neke komunikacije, onda će vas Sunce natjerati da obratite posebnu pažnju na ove veze, piše glossy.

