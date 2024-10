Horoskop cijelog životnog vijeka: EVO kako vam mladost utiče na budućnost!

Ovi ljudi uvijek sve zapamte pa nerijetko žive u prošlosti. Jarci su kao vino. Tek u zreloj dobi, kad već imaju nešto iza sebe (što su ostvarili), tek sad dopuštaju sebi da se zabave i uživaju u životu. Zato njihova lica postaju sve vedrija.

Ovan

Mladi Ovan svojim roditeljima ne da mira. Ovo su mladi ljudi puni života i uvijek u akciji. Spremni na sve vrste vratolomija nerijetko zarade i poneku ozljedu. Zanima ih sve, ali prije svega život. Neće čekati da se upuste u ono što ih privlači, pa je bolje da se prema njima bude maksimalno otvoren. Mogu naglo srljati u brak ili ga vječno izbjegavati jer im ideja braka nije uvijek sasvim jasna. Individualci po prirodi uvijek će svojoj ženi ili mužu pripremati različita iznenađenja i niz uzbuđenja. S njima je život dinamičan i nikad dosadan.

Pod stare dane mogu nastaviti slijediti ovakav ritam, no problemi nastaju ako im zdravstveno stanje i dob to više ne dopuštaju. Teško da mogu voditi miran život i ako im nedostaje sportskih aktivnosti ili sličnih uzbuđenja – mogu postati pravi gnjavatori. Ako mogu, do posljednjeg trenutka svog života bavit će se sportom, a vi ćete morati ih slijedite svidjelo se to vama ili ne. Ako ne možete, oni će krenuti u avanturu ili planinu sami, bez vas.

Bik

Mladi Bikovi su mazni i komodni. Slabi su na slatkiše i skloni tome da idu linijom manjeg otpora. Znaju se dodvoriti i šarmom osvojiti.

Ako žive u dobrim materijalnim uvjetima onda su i sretni. Ako žive u siromaštvu njihovo djetinjstvo i mladost bit će zapamćeni kao posebno mučan period. Brak sklapaju uglavnom iz ljubavi ili zbog materijalnih interesa. Posjedovanje im je jednako važno kao i voljena osoba. Izbjegavat će brak s osobom slabijeg materijalnog stanja. Vole uživati ​​u životu i užicima.

Ako su svoje bogatstvo povećali tijekom života, starost će provoditi uživajući u njemu. Nisu spremni dijeliti po svaku cijenu, odnosno ako bi to njih oštetilo. Ukoliko se zateknu u oskudici, mogu postati starci puni gorčine i nezadovoljstva.

Blizanci

Pokret i kontakt je ono što mlade Blizance čini sretnima. Oni moraju biti u vječnom kretanju kako bi potvrdili svoj identitet. Komuniciraju s lakoćom i zato im je važno društvo. Ne radi društva samog, jer oni nisu posebni humanisti, nego više kao osobe s kojim mogu pričati i izražavati se. Kad progovore, obično ne zatvaraju usta. Ako se vezuju, osoba s kojom jesu mora biti svjesna da im je važan društveni život.

Putovanja i kretanja među ljudima nešto je što ih obogaćuje i čini sretnim.

Pod stare dane važno im je da zadrže kontakte ili obnove stare, kako bi imali s kim popričati. Ukoliko su usamljeni, jako su nesretni i trebali bi što prije potražiti neki hobi kroz koji bi mogli steći nove prijatelje. Ako je partner (partnerica) jednako društven, starost s njima može biti vrlo zabavna i ispunjena svježim iskustvima, bilo kroz putovanja, razne društvene aktivnosti ili one intelektualnog karaktera.

Rak

Ovo introvertno i osjećajno dijete nerijetko zabrine svoje roditelje. S njim treba pažljivo i nježno, no ne na način da se “drži pod staklenim zvonom”. U svijet odraslih treba ga uvoditi postupno kako bi stiglo da se navikne na grubosti svakodnevnice. Potreba za povlačenjem u svoj svijet snova i mašte je dobra, ali ako primijetite da je prečesta – ohrabrite ga za neke otvorenije aktivnosti, poput sporta na vodi ili slično.

U brak ulaze s osjećajem i istinskom potrebom da osnuju obitelj. Povremena labilnost ticat će se samo subjektivne promjene raspoloženja, ali u dubini duše oni imaju zacrtan jasan cilj. Uspiju li kroz život izgraditi dom i obitelj, provodit će ugodnu starost ispunjenu obiteljskim posjetama i okupljanjem svojih najbližih oko sebe. Ostanu li sami, postaju tužne osobe pune sjete i melankolije. Ovi ljudi uvijek sve zapamte pa nerijetko žive u prošlosti.

Lav

“Ja moram biti glavni, a ako nisam, dobro ću se potruditi kako bih privukao svu pažnju.” Tako se ponašaju djeca i mladi Lavovi. Svakako, nekada ih treba pripremati na to da neće uvijek biti onako kako oni žele, u dobroj namjeri kako bi ih osposobili za život … Za njih je najveća uvreda ignoriranje.

Međutim, ulazak u brak mora biti pompozan i vrlo zapažen. Žene Lavovi se vjenčavaju iz velike ljubavi, ali gledaju i na to da im brak donese neki status. Vole sjaj i raskoš, a još više slavu. Ako nema “publike” – nesretni su.

Pod stare dane im je važno da se za njih čulo i da se za njih zna. Ako su nešto postigli, u stanju su satima pričati o svojim postignućima i svojstveno “gnjaviti” ljude oko sebe. Ako su rezultati izostali, pretvaraju se u osobe koje su sklone lažima kako bi se prikazali kao nešto što nisu. Kad dođu kući i u samoći proanaliziraju svoj život, ponos im neće dati da priznaju ako nešto nisu uspjeli. Izgradit će novu konstrukciju izmišljenih postignuća kojom će i dalje obmanjivati ​​druge.

Djevica

Djeca Djevice su obično vrlo uglađena, gotovo otmjena. Paze na svoje ponašanje i trude se biti pristojna i dobra. Obično su primjer drugima kako se treba ponašati i kako učiti u školi. Roditelji s njima nemaju većih briga. Prije nego što stupe u brak proanalizirat će svaku sitnicu o partneru (partnerici) i njihovom budućem životu. Bavit će se i onim naizgled beznačajnim detaljima pa će sve to koji put oduzeti životu spontanost i strast. Ima i onih koji će voljenoj osobi ili situaciji u kojoj jesu uvijek naći neku manu zbog koje će odlagati brak.

Pod stare dane obično se pretvore u prave apotekare. Koji put se to dogodi i prije. Ako su ostvarili skladan brak i radili posao u kojem su mogli pokazati što znaju, vodit će uredan život pun malih organiziranosti i u starosti. Sitnice koje drugima ne znače nešto, njima mogu postati smisao! Ako vas to ne pogađa, dopustite im njihove male sitničavosti, a onda im dajte i ormarić za kućnu apoteku. Ukoliko je Djevica u životu propustila nešto njoj važno, pod stare dane će prigovarati i trpjeti zbog onoga što se u psihologiji zove transfer – gunđanja; zbog nečeg što nema veze s temom (a zapravo se iza toga krije nešto drugo) i tako “od jutra do sutra”.

Vaga

Djeca Vage su u stanju šarmirati sve oko sebe! To su oni mališani kojima je na licu igra vječni osmijeh. Bez problema sklapaju kontakte i vrlo su odmjereni. Problemi nastaju kad treba nešto odlučiti, a još su premali da bi to mogli samostalno. Ako im kao roditelji želite ugoditi po svaku cijenu – mogu vas dovesti do ludila svojom neodlučnošću. Ako vidite da nisu dovoljno zreli i spremni za odluku, učinite to umjesto njih ili im ponudite obje opcije (ako se to može).

Brak im je nešto najvažnije u životu jer oni na život gledaju kao na nešto što treba proživjeti u paru. Ljubav i iskrenost udruženi s pravednošću njihovi su ideali. Ako su uspjeli u osobnim odnosima, doživjet će skladnu starost i to vjerojatno u paru. A ako su ostali sami – osjećat će se usamljeno i čak i pod stare dane će se truditi pronaći svoju bolju polovicu. Uspiju li makar i tada – nitko sretniji od njih neće biti.

Škorpion

Provokacija je tema s kojom se ova djeca vole poigravati. Oni ruše stare obrasce da bi izgradili nove, to njihova je omiljena igra. Nekad su preozbiljni, a kako još kao djeca nisu emotivno zreli, mogu upasti u zamku osvetoljubivosti i borbe radi rata. Tu ih treba pametno usmjeriti i ako je potrebno i zaustaviti.

Kad sklapaju brak, čine to najozbiljnije. Dosljedni su i ne trpe površnost. Ako su tijekom života uspjeli svladati sve promjene i pobjediti u važnim borbama, ako su postigli nešto što je njima važno, starost će provesti duboko razmišljajući o onome što je iza njih. Nekad će se cinično nasmijati i osjećati snažnim zbog svega.

I tada će se truditi biti aktivni koliko god mogu, bilo kroz neki sport ili nešto drugo. Ako su sami, velika je vjerojatnost da će se okrenuti i posvetiti proučavanju svega skrivenog, okultnog, a posebno će se zanimati za temu smrti. Ponekad se ovi stariji ljudi zdušno pripremaju za odlazak, a nije rijetko ni da druge podučavaju i pripremaju ih za isto. Jer smrt je za njih dio života.

Strijelac

Strijelci su djeca veseljaci koji svojim roditeljima život čine ugodnijim i ispunjenijim. S njima nema velikih briga i sve teče ujednačeno i postupno. Putovanja, pa i ona daleka, dožive već u djetinjstvu ili mlađoj dobi. Manji problemi mogu nastati zbog ponekog kilograma viška, pa im treba ograničiti slatkiše.

Kad stupaju u brak čine to spontano i galantno. Umjereni su i uravnoteženi, prijatni za društvo, pa ih svi rado prihvaćaju. Smisao za humor kod njih igra važnu ulogu u životu i pomaže im da nadvladaju teškoće.

U starosti se neki pretvore u prave filozofe koji uvijek znaju dati mudar savjet svakom oko sebe. Drugi, koji su prizemljeniji tipovi, zaokruže se (tjelesno), ali uz njihov vedar temperament to se tolerira. Ili su ugledni građani ili pustinjaci. Ako su nešto važno propustili u životu, neće biti ogorčeni nego će sve pokušati nadvladaju filozofijom ili humorom.

Jarac

Jarci su specifičan slučaj kad se o vremenu radi. Ovaj znak je gotovo obrnuto proporcionalan vremenskom slijedu. U djetinjstvu i mladosti oni se ponašaju i djeluju poput tipičnih staraca.

Preozbiljni su, pomalo kruti i hladni. Iza svega se zapravo krije ogromna ranjivost, ambicioznost i potreba da se nešto postigne, ali i bojazan da će biti povrijeđeni ili da će nešto krenuti po zlu. Zato se sve pažljivo priprema, organizira i zrelo se i kontrolirano ponaša. Obično su u obrambenom stavu, a u školi su odlični učenici.

U brak stupaju promišljeno ukoliko zbog karijere ne odgađaju isti. Idu u zajednicu sa srcem, ljubav mora postojati, ali djeluju glavom.

Pod stare dane dolazi do zanimljivog obrata. Sva ona ozbiljnost i zrelost koju su ispoljavali u mladosti ustupa mjesto ležernijem stavu, opuštenosti i veselosti. Oni su kao vino. Tek u zreloj dobi, kad već imaju nešto iza sebe (što su ostvarili), tek sad dopuštaju sebi da se zabave i uživaju u životu. Zato njihova lica postaju sve vedrija. Za Jarce se kaže: “U mladosti starac, u starosti mladac”.

Vodenjak

Ova djeca su obično posebna ili imaju neki specifičan talent. Vole iznenađivati i to najrazličitijim ludorijama koje njihovi roditelji ne mogu ni zamisliti! Ako su oni tolerantni i otvoreni, uživat će zajedno sa svojim malim Vodenjakom, ali ako je u pitanju konzervativna sredina – mali Vodenjak bi mogao naići na otpore i frustracije. Ipak, kako god da je, važno je da mu se ne dopusti previše slobode i da se poduči osnovama društvenih konvencija kako bi se kasnije lakše snašao u životu.

Brak je za njih partnerstvo dvoje ravnopravnih ljudi i tako će ga i živjeti. Ponekad u brak stupe naglo i na sasvim nekonvencionalan način ili pak žive kao pustinjaci održavajući neke isprekidane neujednačene veze.

Pod stare dane vole istraživati ​​sve ono što još nisu stigli, pa ovdje možemo naći najzanimljivije hobiste. Uvijek smišljaju nešto novo i zabavni su. Ako dijelite njihove interese, život će se nastaviti kao da starosti i nema! To su oni slučajevi kad žena od 80 godina položi vozački ili radi jogu ili pak nešto sasvim novo i još otkačenije!

Ribe

Ribe su obično nježna djeca koja nerijetko brkaju maštu i stvarnost. Umjetnička crta je nešto što treba njegovati, ali s mjerom …

Treba ih naučiti kako realno sagledati život i pripremati ih za njegove grubosti kako bi kasnije bolje prošli sa svim s čim se suoče. Očekuju brak iz ljubavi i skloni su idealizaciji voljene osobe. Zato ponekad “padnu na zemlju” kad vide pravo stanje stvari. No, ako je brak skladan i oni su u skladu.

Pod stare dane obično se predaju mašti, kreativnim bavljenjima ili jednostavnom ljenčarenju. Previše lijenosti svakako može dosaditi, pa je prekidaju ponekom intrigom koju nerijetko sami smisle i nekom smjeste.

Katkad im nedostaje iskrenosti, pa napričaju i ono što jest i ono što nije. Mogu biti smušeni, a u zavisnosti od karaktera – znaju i odglumiti! Ima i onih koji “kradu Bogu dane”, ali u tome uživaju. Ako ste s nekim takvim, pokušajte njihovoj mašti dati plodniji smjer.

Izvor: Ehoroskop / prenosi lovesensa

