Stiže vladavina Vage (23.9.-22.10.) – Evo što donosi svakom znaku Zodijaka!

Dok sunce prelazi u Vagu od 23.9. do 22.10.2024., nalazimo se duboko u jednom od najdinamičnijih i najtransformativnijih godišnjih doba u godini. Ovo razdoblje stavlja u središte pozornosti odnose, veze i obveze, a kulminira ultra-snažnom pomrčinom Sunca za vrijeme mladog Mjeseca 2. listopada/oktobra.

Pripremite se za duboke spoznaje o tome kako su se vaše želje u odnosima razvile, potencijalno na načine koje niste očekivali. Venera, planet ljubavi i zadovoljstva, putovat će kroz Škorpiona tijekom cijelog mjeseca, potičući jednostavan pristup ljubavi, prijateljstvu pa čak i financijama.

Mars, drugi ključni igrač u našoj dinamici odnosa, plovit će osjetljivim vodama Raka, što bi moglo potaknuti osjećaj nejasnoće i neraspoloženja, posebno 5., 14., 17. i 22. listopada/oktobra. Ovih dana prednost treba dati samoći i sebi – njega će biti ključna za održavanje vaše ravnoteže.

Kozmičke struje dramatično se pomiču tijekom tjedna od 7. do 13.10., kako Jupiter ide retrogradno, a Pluton se kreće direktno. Ovo je vrijeme da duboko razmislite o svom putovanju, vraćajući se na prekretnice od svibnja/maja (kada je Jupiter ušao u Blizance) pa čak i do 2008. (kada je Pluton prvi put ušao u Jarca). Gledajući unatrag, možete cijeniti svoj rast i prikupiti uvide o tome kako prilagoditi svoju putanju prema naprijed.

17. listopada/oktobra događa se pun Mjesec u Ovnu, službeno označavajući kraj druge sezone pomrčina u godini. Od sada pa do 21. listopada/oktobra, mnogi od nas mogli bi se naći na višim položajima u svojim područjima. Međutim, ovo kretanje prema gore zahtijeva vođenje dramatičnih pregovora s utjecajnim osobama, pripremajući pozornicu za intenzivne i transformativne energije sezone Škorpiona.

Evo što vaš horoskopski znak može očekivati.

Ovan

Ova sezona se čini transformativnom za vas, posebno s lunarnim događajima ove sezone koji aktiviraju osjetljiva područja vaše karte. Pomrčine često donose neočekivane promjene, a s pomrčinom Sunca za vrijeme mladog Mjeseca 2.10. vjerojatno ćete osjetiti povećanu energiju u svojim osobnim i profesionalnim odnosima. Dok neke veze sada mogu prekinuti, druge tek počinju!

Budući da Mars, vaš vladajući planet, prolazi kroz osjetljivog Raka, mogao bi stvoriti osjećaj emocionalne napetosti ili nelagode, posebno kada reagirate na zahtjeve drugih ljudi. Odvojiti malo vremena od scene kako biste se ohladili vaša je strategija bez drame tijekom ovog i još mnogo mjeseci!

To će posebno biti istinito tijekom punog Mjeseca 17.10., koji se događa u vašem znaku, možda podgrijavajući razgovor s romantičnim partnerom ili članom obitelji.

Pluton koji ide izravno u Jarcu osvjetljava vaš sektor karijere, ponovno pobuđujući vašu želju za uspjehom, možda završavanjem projekta u kojem ste bili uključeni dugo vremena. Do kraja mjeseca, od 17.10. do 22.10., mogli biste zakoračiti u vodeću ulogu ili steći priznanje u svojoj karijeri. Ovo razdoblje donosi potencijal za rast, stoga ga iskoristite s povjerenjem.

Vaši ključni trenuci:

30. rujan/septembar mogao bi donijeti veliko ostvarenje u vezi s vašim novootkrivenim željama unutar romantičnih veza.

5. listopad/oktobar mogao bi potaknuti intenzivne razmjene, stoga obuzdajte svoj temperament.

9. listopad/oktobar donosi retrogradni Jupiter, prekrasno vrijeme za pokretanje dnevnika zahvalnosti.

Bik

Koje vam misli prolaze kroz glavu? S moćnim Plutonom koji aktivira genijalni planet Uran u vašem znaku cijeli mjesec i još nekoliko mjeseci koji dolaze, bljeskovi uvida sigurno stižu u neočekivano vrijeme. Iako se neke od ovih ideja mogu činiti nedorečenim, kasnije bi mogle dovesti do otkrića, stoga ih svakako zapišite!

Dani između 1.10. i 7.10. savršeni su za bilježenje nekih od najuspješnijih misli s kojima ćete se susresti tijekom ove sezone Vage. Ako snažno osjećate neke od ovih ideja i spremni ste ih iznijeti u svijet, Mars koji putuje u vašem komunikacijskom sektoru podržava vas u ovom procesu izražavanja.

Snažni datumi na koje se možete usredotočiti na pisanje, govorenje ili predstavljanje dolaze 5.10., 14.10., 17.10. i 22.10., kada Mars bude napunjen drugim planetima.

Vaše radno opterećenje također će se povećati ove sezone zbog pojave pomrčine Sunca mladog Mjeseca 2. listopada. Međutim, pobrinite se da zaštitite svoju energiju tako što ćete se dovoljno odmarati. Još jedan lunarni događaj ove sezone, pun Mjesec 17.10., događa se u osjetljivom dijelu vaše karte, što bi moglo signalizirati iscrpljenost ako niste oprezni.

Vaši ključni trenuci:

24. rujan/septembar mogao bi značiti dolazak trenutka sjajnih ideja, stoga obratite pozornost na svoje misli.

30. rujan/septembar mogao bi donijeti pomak u pogledu dnevnih procesa koje koristite da biste ostali produktivni.

11. listopad/oktobar je pozitivan dan da pogledate svoje financije i postanete svjesni napretka koji ste napravili od svibnja/maja ove godine.

Blizanci

Imate istinsku naklonost prema energiji Vage, a ova bi vam godina mogla donijeti divna iskustva! Merkur, vaš planet, putovat će u vašoj petoj kući romantike, zadovoljstva i užitka između 26.9. i 12.10..

Vaše polje odnosa osjetit će sve vrste blagoslova koji vam dolaze na putu za vrijeme pomrčine Sunca za vrijeme mladog Mjeseca 2.10., mogla bi se dogoditi romansa ili prijateljstvo koje se čini sudbinskim. Budući da je sezona pomrčina, svatko tko sada uđe u vaš život dolazi s posebnim razlogom da utječe na vaš život na pozitivan način.

Utjecaj ove sezone na vas donosi i atmosferu napornog rada! Što se tiče karijere, Merkur koji ulazi u Škorpiona 13.10. povećat će vaše radno opterećenje, najvjerojatnije će vas usredotočiti na uzbudljiv i zanimljiv projekt.

Venera i Saturn također će surađivati ​​kako bi vam pomogli da dovršite značajne projekte koji privlače pozornost šefova ili utjecajnih osoba u vašoj industriji. Dani između 1. i 7.10. mogu predstavljati prilike za povišicu ili unapređenje. Također, tijekom ovog vremena, sretni Jupiter bit će posebno aktivan u vašem znaku prije nego što krene retrogradno, stoga iskoristite ove dane!

Vaši ključni trenuci:

25. rujan/septembar mogao bi vam donijeti pomutnju, stoga ne vjerujte svemu što čujete ili pročitate.

14. listopad/oktobar mogao bi donijeti jedno ili dva iznenađenja na poslu, stoga budite fleksibilni u svojim procesima.

Rak

Za vas, Rakove, ova će sezona Vage otvoriti razdoblje ispunjeno novim počecima, zatvaranjima i značajnim uvidima! Vaš nježni duh će se pojačati kako moćni Mars bude prolazio kroz vaš znak.

Iako to može dovesti do intenzivnih interakcija s drugima, osobito 5.10., 14.10., 17.10. i 22.10., može poslužiti i kao snažan motivator za ostvarenje vaših ambicija i označavanje stavki na popisu obaveza.

Primijetit ćete da imate višak energije i bit će važno kako ćete je koristiti. Kad god vam zatreba, Mars vam može pomoći da ostvarite teške zadatke, samo budite oprezni oko punog Mjeseca 17.10., jer bi ovaj energični pogon potencijalno mogao dovesti do izgaranja ako zanemarite potrebne stanke.

Veze će također igrati ključnu ulogu za vas ove sezone, posebno tijekom pomrčine Sunca mladog Mjeseca 2.10., što bi moglo zahtijevati razgovore srca u srca s romantičnim partnerom, cimerom ili članom obitelji. Vrhunac vaše sezone je Venera, planet ljubavi, koji se cijeli mjesec kreće kroz vašu petu kuću. Možda ćete započeti novo prijateljstvo ili čak romantičnu vezu, kao rezultat iste pomrčine.

Vaši ključni trenuci:

26. rujan/septembar mogao bi vam donijeti dobre vijesti vezane uz školu, novi posao ili putovanje.

9. listopad/oktobar donosi retrogradni Jupiter, nadahnjujući vas da se osvrnete na ono što ste postigli u svojoj duhovnoj praksi od svibnja/maja ove godine.

Ako još uvijek razmišljate o vezi koja je nedavno prekinuta, Pluton koji ide izravno u Jarcu 11.10. može vam pomoći da se završite.

Lav

Vi volite društveni aspekt sezone Vage, ali ove godine se možda nećete osjećati super društveno i možda ćete morati uštedjeti malo energije. Ove sezone bitno je da naučite kako učinkovito upravljati svojom energijom.

Mars, planet akcije, okupirat će vašu dvanaestu kuću cijeli ovaj mjesec, zbog čega ćete se vjerojatno osjećati umornije nego inače i treba vam samoća i privatnost.

Primijetit ćete intenziviranje svog unutarnjeg života, što bi se čak moglo manifestirati kao lucidniji snovi i bliska povezanost s vašom intuicijom. Ovaj će osjećaj prevladavati oko lunarnih događaja 2. i 17.10., što će u vaš život unijeti živu energiju!

Ali neće vam biti dosadno jer tražite više privatnosti. Ljubavna Venera će poboljšavati vašu četvrtu kuću doma i obitelji tijekom cijelog mjeseca, stvarajući drage trenutke s onima s kojima živite zajedno.

Ako ste neko vrijeme izlazili s nekim, poljubac koji Venera šalje Saturnu 4.10. mogao bi biti katalizator za ozbiljne razgovore o predanosti ili postizanju dublje razine intimnosti.

Vaši ključni trenuci:

24. rujan/septembar mogao bi donijeti dobre vijesti (ili briljantne poslove) na planu karijere.

Plutonov izravan zaokret 11.10. mogao bi donijeti potrebu da se još jednom prođe kroz završne faze projekta.

22. listopad/oktobar mogao bi donijeti duboke razgovore s vašim kolegama.

Djevica

Za vas, Djevice, sezona pred nama dolazi s vrlo dvostrukom energijom. Početak će imati vrlo praktičnu energiju, donoseći teme i razgovore oko novca, resursa pa čak i osobnih vrijednosti.

To će posebno vrijediti između 30.9. i pomrčine Sunca za vrijeme mladog Mjeseca 2.10., što bi moglo donijeti mogućnost stvaranja novog izvora prihoda za vas. Vaš planet, Merkur, putovat će u vašem financijskom sektoru između 26.9. i 12.10., okrećući vaš fokus prema opipljivoj strani života.

Kako dolazi drugi dio sezone, vaš fokus se okreće prema odnosima. Počevši od 4.10., Venera i Saturn će se udružiti kako bi potaknuli razgovore o predanosti, partnerstvu pa čak i intimnosti. Ako je za vas nedavno nastala nova veza ili partnerstvo, pripremite se za ozbiljne razgovore do dolaska punog Mjeseca 17.10..

Istina je da će ovaj puni Mjesec nositi intenzivnu energiju, donijeti potrebu za djelovanjem ili reagiranjem na određene događaje. Pristup ozbiljnim temama, poput novca, granica, a možda čak i ugovora, zasigurno je ovosezonska vibracija za vas, stoga dopustite sebi da budete ranjivi i iskreni, jer ovo je vaša prilika da izrazite svoje potrebe i želje, kao i stvari o kojima se ne može pregovarati.

Vaši ključni trenuci:

26. rujan/septembar mogao bi donijeti suradnju između vas i partnera ili prijatelja.

30. rujan/septembar je idealno vrijeme da sjednete i hladnokrvno pogledate svoje financije, jer ćete sigurno otkriti informacije za koje prije niste znali.

Vaga

Drage Vage, ova sezona označava završetak značajnog putovanja za vas, usredotočenog na odbacivanje vašeg starog identiteta kako biste stvorili potpuno novi! Ovaj proces, koji je započeo u ljeto 2023. i završava u siječnju/januaru 2025., dostiže veliki vrhunac dolaskom ove sezone na ultra-snažnu pomrčinu Sunca za vrijeme mladog Mjeseca 2.10., koja se događa u vašem znaku.

Očekujte da se vrata sada zatvaraju i otvaraju za vas, potičući istinsku želju da ostanete autentični i vjerni svojim i ničijim željama! Uostalom, s vašim planetom, Venerom, koja se cijeli mjesec kreće kroz Škorpiona, otkrivate da preferirate dublje i smislenije veze umjesto puke količine.

Druga velika vijest za vas je Mars, planet akcije i nagona, koji cijeli mjesec putuje u vašem sektoru karijere. Energija ovog planeta može vam uistinu pomoći da postignete svoje ciljeve, nadahnjujući vas da idete naprijed. Ali budući da se Mars treba sukobiti s drugim planetima tijekom sezone koja je pred nama, intenzitet bi se mogao osjetiti u vašim interakcijama s klijentima, šefovima i kolegama.

Tada će vaš diplomatski i mirotvorni stav biti od velike pomoći, posebno oko 5.10., 14.10., 17.10. i 22.10..

Vaši ključni trenuci:

26. rujan/septembar mogao bi vam donijeti dobre vijesti u karijeri ili produktivan razgovor sa šefom ili autoritetom.

Traženje malo vremena nasamo u mirnom razmišljanju 30.9. moglo bi vam donijeti trenutak uvida.

Pripazite na pogreške oko 9.10., kada se Jupiter sprema ići retrogradno u sektoru vaše karte koji upravlja istraživanjem.

Škorpion

Pripremite se biti duboko u svojim osjećajima, dragi Škorpioni. Mars, vaš vladajući planet, cijeli mjesec pliva kroz tople vode horoskopskog znaka Raka, dajući vam fokus na zaštićivanje sebe.

Vaša ionako privatna priroda će se produbiti, no to ne znači da ćete nužno ostajati kod kuće. Budući da Mars putuje prema vašoj 9. kući istraživanja, mogli biste također osjetiti želju da otputujete na mjesto blizu vode, gdje doista možete prigrliti način razmišljanja razmišljanja.

Uostalom, pomrčina Sunca za vrijeme mladog Mjeseca 2.10. nastavak je dugog procesa koji je uključivao iskorijenjivanje starog sustava vjerovanja.

Srećom, slatka Venera pomoći će u ovom procesu jer će božica ljubavi i užitka putovati u vašem znaku od 22.9. do 16.10.. Osjećat ćete se dobro u svojoj koži, što bi se moglo pretvoriti u privlačenje predmeta vaše želje na i oko 7.10., kada Venera u Škorpionu šalje poljubac Marsu u Raku.

15. listopada/oktobra također bi mogao biti romantičan dan – pogotovo ako ste u mogućnosti ići s tokom, jer tada bi se mogla dogoditi iznenađenja unutar posebne veze.

Vaši ključni trenuci:

Pokušajte zakazati kraći radni dan 22.9., kada Sunce uđe u Vagu, jer biste se mogli osjećati malo umornije.

13. listopad/oktobar donosi ubrzanje u vašim komunikacijama, kada planet komunikacije, Merkur, ulazi u vaš znak.

Pun Mjesec 17.10. mogao bi donijeti kraj projekta na kojem ste dugo radili.

Strijelac

U nebeskoj tapiseriji sezone Vage čeka vas uzbudljiva metamorfoza! S Venerom i Marsom, koji prolaze tajnovitim carstvima u vašoj astralnoj karti, samoća će postati vaš saveznik, vodeći vas kroz introspekciju i emocionalna otkrića, posebno 7.10. i u danima oko tog datuma, kada se dvoje kozmičkih ljubavnika poljube.

Na ovaj poseban dan dopustite sebi da obradite informacije koje će donijeti ultra-snažna pomrčina Sunca za vrijeme mladog Mjeseca 2. listopada/oktobra, koja će sigurno razotkriti informacije o prijateljima, suradnicima i društvenim skupinama kojima pripadate.

Istina je da bi moglo doći do drame unutar vašeg kruga, koja bi kulminirala za vrijeme punog Mjeseca 17.10.. Sa zabavnije strane, ovaj pun Mjesec mogao bi imati i romantičan ton za vas, budući da će do tada ljubavna Venera putovati u vašem znaku, čineći vas vrućom robom sljedeća tri tjedna.

Jupiter, vaš planet, kreće u svoju godišnju retrogradnost 9.10., najavljujući razdoblje introspekcije koje će trajati do 4. veljače/februara. Ovaj kozmički predah nudi priliku za pauzu, dopuštajući vašoj osobnoj evoluciji da se odvija blažim tempom. Veze rođene u mjesecu svibnju/maju, bilo romantične ili profesionalne, sada će biti podvrgnute pažljivom ispitivanju, dok kozmičko povećalo brusi njihovu pravu bit.

Vaši ključni trenuci:

24. rujna/septembra razgovor s poznanikom mogao bi vam pomoći da otključate drugačiji proces kako biste postali produktivniji na poslu.

Kada Merkur uđe u Škorpiona 13.10., mogli biste postati opsjednuti rješavanjem misterija.

Jarac

Zaslužujete velike čestitke! Očekujte da će sezona Vaga biti naporna jer počinjete završavati razdoblje transformacije koje je započelo još u ljeto 2023. Ova transformacija uključivala je promjene u vašoj karijeri, vodstvu vaše tvrtke i vašoj predanosti zanatu.

Kako dolazi ultra-snažna pomrčina Sunca za vrijeme mladog Mjeseca 2.10., sve ste bliže zatvaranju ovog poglavlja svog profesionalnog života. Istina je da ste prošli kroz puno promjena, stoga svakako slavite svoju otpornost i sposobnost da ostanete fleksibilni u suočavanju s nedaćama.

Ako se neki kolege ili suradnici sada udalje iz vašeg kruga, sjetite se da će nova i dublja prijateljstva početi cvjetati kada Venera aktivira vaš sektor prijateljstva od 4. do 7.10..

Osim toga, ove sezone pripazite na utjecaj Marsa u vašem sektoru odnosa. Možda ćete primijetiti neke nesuglasice koje se javljaju s romantičnim ili poslovnim partnerom, što zahtijeva da postignete razumijevanje 5.10., 14.10., 17.10. ili 22.10.. To će vam pomoći da izbjegnete nesuglasice kasnije tijekom godine kada Mars krene retrogradno u isto područje vašeg grafikona, kasnije tijekom godine.

Vaši ključni trenuci:

Retrogradni Jupiter 9.10. usporava vaš posao, tako da možete početi sustizati projekte u sljedeća četiri mjeseca.

Pluton koji ide izravno u vaš znak 11.10. označava kraj iznimno transformativnog putovanja koje je uključivalo iscjeljenje i povratak u kontakt s vašom unutarnjom moći.

Ako ste željni romantike, zabilježite u kalendaru 7.10., kada bi vas poznanik mogao upoznati s potencijalnim partnerom.

Vodenjak

Već znate da se svijet mijenja na velikodušan način, a ova sezona Vage podsjetnik je da kada dopustite svom umu da se pomakne, doista idete u smjeru vremena koja se mijenjaju!

Ovogodišnji lunarni događaji – pomrčina za vrijeme mladog Mjeseca 2.10. i puni Mjesec 17.10. – najavljuju veliku promjenu u percepciji. To biste čak mogli početi primjećivati ​​do 24.9., kada vaš vladajući planet, Uran, aktivira vašu genijalnost.

Sada biste mogli iznijeti tako briljantne ideje, pogotovo ako se čine ludim pa čak i “previše ispred svog vremena”.

Tijekom ovog procesa, ključno je upamtiti da promjene u percepciji nisu uvijek jednostavne, a to bi sada mogao biti slučaj, budući da su oba lunarna događaja postavljena kao intenzivna zbog svojih potresnih učinaka koji potiču potpuno novi način na koji možete vidjeti svijet.

Što se tiče karijere, napredovat ćete zahvaljujući Veneri, planetu novca, koja putuje u vašem sektoru karijere jer stvara pozitivne veze s tri planeta 4.10., 7.10. i 15.10.. Mars u Raku cijeli mjesec također će pomoći vani, držeći vas angažiranima, zainteresiranima za vaše projekte i motiviranima da radite najbolje što možete!

Vaši ključni trenuci:

26. rujna/septembra, vaši šefovi ili viši službenici mogli bi primijetiti hrabar potez koji ćete napraviti u svojoj karijeri.

Merkur koji ulazi u Škorpiona 13.10. mogao bi vas zateći usredotočene na smišljanje lukavog projekta.

Ostanite smireni na poslu 17.10., kada se zbog punog Mjeseca u Ovnu mnogi ljudi osjećaju nervozno.

Ribe

Nakon nedavne pomrčine 17.9., sve su oči uprte u vas, Ribe! Svemir vam daje ključeve za materijalizaciju života vaših snova, ali da biste tamo stigli, prvo morate znati koji su to snovi.

Ovo je trenutak kada se uključuje druga pomrčina sezone! Ova snažna pomrčina Sunca za vrijeme mladog Mjeseca 2.10. tjera vas da prihvatite introspekciju kako biste si mogli postaviti sva pitanja o tome koje su vaše istinske životne želje.

Iako bi ovo mogao biti intenzivan proces, pomoći će vam razotkriti informacije koje su bile pohranjene duboko u vama već neko vrijeme. U ovom trenutku prigrlite kaos, znajući da je sve to dio vašeg kozmičkog sjaja!

Ove sezone Vage doista dobivate toliko pomoći iz Svemira. Za početak, Venera će aktivirati vašu devetu kuću životne filozofije i dalekih horizonata, potičući vas da otvorite oči novim načinima viđenja svijeta.

Možda čak odlučite isploviti na putovanje, posebno u danima između 4.10.i 15.10..

Alternativno, Venera bi mogla utjecati na vas da počnete proučavati praksu prema kojoj osjećate strast.

Vaši ključni trenuci:

Vježbajte razboritost 25.9., kada Merkur aktivira zbunjujuću energiju Neptuna u vašem znaku.

Retrogradni Jupiter u vašem sektoru doma 9.10. najbolje je doba godine da unesete praksu zahvalnosti u svoje svakodnevne navike.

Narayana Montúfar

ATMA/foreverconscious/

