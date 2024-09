Bračna savjetnica dijeli tri navike muškaraca koji iskreno vole svoje partnerice

Ne radi se o velikim gestama ili skupim darovima, već su male svakodnevne radnje ono što se uistinu računa.

Imati duboku vezu s partnerom nije igranje umnih igrica ili pretjerana posesivnost. Umjesto toga, radi se o tome da im se pruži sloboda da budu ono što jesu, a istovremeno se nudi nepokolebljiva podrška i razumijevanje, tvrdi obiteljska i bračna savjetnica, Tina Fey.

Otkrila je tri svakodnevne navike muškaraca koji iskreno vole svoje partnerice.

1. Pažljivo slušaju

“Muškarac koji duboko i iskreno voli, čak i ako nije pretjerano romantičan, ima tendenciju pažljivo slušati“, kaže savjetnica za Hack Spirit.

Ističe da ljubav nije samo izražavanje naklonosti veličanstvenim gestama ili slatkim stvarima. Velik dio toga je biti tu za svoje partnere, pokazati empatiju i razumijevanje. “Ovi muškarci nisu jedni od onih koji se jednostavno isključe tijekom razgovora. Umjesto toga, sjećaju se malih detalja koje ste spomenuli prije nekoliko tjedana. Ne zato što vas pokušavaju impresionirati svojim pamćenjem, već zato što im je iskreno stalo do vaših misli i osjećaja“, objašnjava Fey.

Ta navika pokazuje da cijene svoje partnerice, njihova mišljenja i ono što imaju reći.

“Nemojte ovo zanemariti. To je jedan od najiznenađujućih, ali najdubljih načina na koje muškarac može izraziti svoju ljubav“, dodala je savjetnica.

2. Poštuju vašu neovisnost

“Jedan od uvida koje sam stekla vlastitim iskustvima i istraživanjem jest da muškarci koji iskreno vole često imaju duboko poštovanje prema neovisnosti svojih partnerica. Razumiju da zdrav odnos nije gubitak sebe u drugoj osobi. Radi se o dvoje pojedinaca koji rastu zajedno, ali i dalje zadržavaju svoje individualne identitete“, navodi Fey.

Takvi muškarci potiču svoje partnerice da se bave svojim strastima, da imaju svoje prijatelje i da uživaju u vremenu koje provode same. “Oni to ne vide kao prijetnju vezi. Naprotiv, vjeruju da to jača vezu potičući međusobno poštovanje i razumijevanje. To je snažan oblik ljubavi; znači da vas cijeni kao jedinstvenu osobu i voli vas zbog onoga što jeste, a ne samo zbog uloge koju igrate u njihovom životu“, tvrdi savjetnica.

3. Svoju ljubav pokazuju djelima

“Kao što stara poslovica kaže: ‘Djela govore više od riječi’. To posebno vrijedi za muškarce koji vole duboko i iskreno. Možda vam ne pišu poeziju ili pjevaju pjesme, ali njihova djela pokazuju njihovu ljubav. Možda vam naprave omiljeni obrok nakon napornog dana ili poprave ta škripava vrata na koja ste se žalili. Te se geste mogu činiti malima, ali imaju veliki značaj“, objašnjava Fey.

Dakle, njihova ljubaznost i postupci izražavaju njihovu ljubav na način na koji riječi ponekad ne mogu.

“Jasno je da se ljubav ne mora uvijek pokazivati grandioznim romantičnim gestama. Često se izražava na suptilne, ali iskrene načine koji možda ne odgovaraju uobičajenim pojmovima romantike. No, prema mom iskustvu, takva je ljubav iskrena, stvarna i iznimno lijepa“, zaključila je Fey, piše index.

