Sedmični horoskop: Astro prognoza za svaki znak Zodijaka (od 9. do 15. septembra)

Sedmični horoskop piše Olga Savić.

OVAN

Hrana

Povremeni problemi sa metabolizmom I usporeno varenje mogu se regulisati ishranom. Bazirajte obroke na kuhanoj hrani, varivima, ali i povrću, mliječnim proizvodima. Konzumirajte smokve I suhe šljive

Ljubav

Mars se preselio u Raka i vaše polje intime, prošlosti, porodice, temelja, ukazujući na pojačane aktivnosti u ovim segmentima u narednom periodu. Biće tu dobrih dešavanja – više „akcije“ u domu (neko kroz sređivanje, neko kroz druženje), nekome će intima biti prilično vruća jer će strasti biti jake….ali pošto postoji potencijal da bude i loših (svađe, tenzija, kvarovi, problemi sa domom ili porodicom, emotivna preosetljivost i povredljivost) – vaše je da se potrudite da dobro prihvatate oberučke, a izazove – iskulirate i rešavate mirnim putem. Slobodni – nova, više nego interesantna poznanstva.

Posao

Poslovna svakodnevica i odnos sa kolegama/saradnicima i dalje će biti mesto na kojem se najviše energetski trošite i u kojem gubite najviše vremena i živaca – najpre zato što će se neke bitne situacije odlagati, prepreke pojavljivati a odnosi biti zategnuti. No, ukoliko imate poslovna putovanja u ovoj sedmici ili ste u fazi značajnih pregovora sa nekim ljudima – e, tu već možete očekivati više nego pozitivan razvoj situacije. Finansijski je ovo prilično dobra sedmica – možete lepo zaraditi.

Zdravlje

Osjećat ćete pritisak stresa više nego inače. Fizički – osjetljivost stomačnog dijela.

BIK

Hrana

Teško ćete odolevati iskušenjima, naročito po pitanju omiljene hrane, ali i slatkiša. Savetuje vam se više kretanja, šetnje I fizičke aktivnosti – da brže potrošite sve te slane I slatke kalorije.

Ljubav

Partner će imati svoje uspone i padove tokom ovog perioda, promenljiva raspoloženja – red emocija, red strasti, red romantike, red posesivnosti, red nervoze – ali to neće uticati mnogo ni na vas lično, a ni na vaš odnos. Uživaćete u onim trenucima kada su emocije i bliskost na prvom mestu, a kada dođu oni napeti momenti – ili ćete se baviti sobom i svojim obavezama, ili ćete se pak truditi da razgovorom rešite stvari. Što se slobodnih Bikova tiče – interesantna nedelja da se ili sa nekim upoznate ili da pokrenete komunikaciju sa osobom koja vam je zanimljiva i koja pozitivno deluje na vas.

Posao

Jedna, prilično korektna poslovna nedelja. Najpre je finansijski segment zanimljiv – može se sada zaraditi i od redovnog posla, ali i od dodatnog/dopunskog poslovnog angažovanja, a neki Bikovi mogu dobiti i finansijsku nagradu ili novčani podsticaj. Obaveze će biti završene na vreme i bez većih teškoća, a sa kolegama ćete u ovom periodu imati i dobar dogovor i saradnju, pa čak i međusobno pomaganje. Ukoliko ste imali nerazumevanje sa nadređenima – sada će sve doći na svoje mesto.

Zdravlje

Osjetljivo grlo i urinarni trakt.

BLIZANCI

Hrana

Metabolizam vam je usporen, pa uzimajte laganiju hranu, sa najvećim procentom povrća (najbolje zeleno lisnato) i manje obroke. Slatkiši vam se sada lako « lepe » pa pokušajte da ih izbegavate.

Ljubav

Ova je sedmica kao stvorena da se uživa, bude okružen dragim licima sa kojima se tako lepo radujete i smejete zajedno, dobra je za putovanja i za provod. No,isto tako je dobra da vam srce brže zakuca zbog nekog, da vam se popale svi ljubavni alarmi i da poželite da osobu koja je „krivac“ za sve ovo – osvojite, i to što pre. I to sada jeste moguće. Zauzeti Blizanci – i partner i porodica će vam donositi red radosti i zadovoljstva, red komplikacija i stresa. Komplikacije i stresovi će se prevazilaziti, a radosti će vam puniti srce. Ovo je period i za lepa dešavanja i događaje kod vas, za promene koje će vam prijati.

Posao

Polako izlazite iz jedne, dosta ograničavajuće i naporne poslovne faze koja je donela i pritisak na vas, ali i sporost, verovatno baš po onim stavkama koje su vam najbitnije. U ovoj vas sedmici prati jedan solidan talas sreće – to ne znači da će se baš sve prostrti pred vama kao crveni tepih (mada, nekog može i to da potrefi), ali znači da jeste dobar momenat da date sve od sebe u onim situacijama, projektima, dogovorima – koje ste postavili kao cilj sebi. Malo promenljiva, ali dosta finansijski dobra nedelja.

Zdravlje

Nešto više mentalnog pritiska. Povremena osetljivost stomaka, uglavnom sitnije tegobe.

RAK

Hrana

Možda bi bio momenat za promene u ishrani. Shvatićete da vam neke namirnice ne prijaju I možete da ih skinete sa svoje “liste”. Svedeni, ali redovni obroci su ono što vam donosi najviše energije I dobrobiti.

Ljubav

Emotivno – uznemirenost ili usplahirenost. Ukoliko imate te „uznemirene“ faze (koje uglavnom dolaze zbog toga što su emocije uzburkane, a sto pitanja se mota po glavi) – ono što je potrebno jeste da se sa partnerom porazgovara, jer će razgovori ići lako i doneće vam stabilnost i mir. Ukoliko ste u „usplahirenoj“ fazi – onda funkcionišete kao da su vas pundravci uhvatili – sto ideja imate, sto želja vam ispunjava srce – i sve ovo je moguće ostvariti i napraviti prave dogovore sa voljenom osobom. Slobodni – neko se pojavio i pokrenuo vas. A možda ste i rešili da više nećete da čekate, već ćete napraviti prvi korak ka osobi koja vam se dopada.

Posao

Dobra je nedelja da se pokrenete, još više nego do sada. Krenite ka svojim ciljevima, ka onome što želite, najveće prepreke su iza vas – a ispred vas je dobar rezultat vaših akcija. Ukoliko su neki dogovori ili projekti u poslednje vreme klackali, bili neizvesni – sada ulazite u fazu realizacije, zaključenja, potpisivanja. I u ovoj nedelji ali i za budući period važi – sami sebi ćete biti najbolji pokretač, ali isto tako – sami sebi možete biti najveći kočničar. Idite hrabro, ali pametno. I ne nervirajte se oko gluposti.

Zdravlje

Ne trčite i ne žurite nigde, jer su moguće povrede.

LAV

Hrana

Pomozite sebi i svom organizmu i izbacite sa jelovnika one namirnice za koje znate da baš i nisu zdrave. Dakle, smanjite začine, jedite manje masnu hranu i odreknite se ponekog slatkiša…

Ljubav

U emotivnim odnosima situacija nije loša, a ima prostora da bude i bolja. A da bi stvari funkcionisale bolje, lakše i lepršavije između voljene osobe i vas – treba da se razgovara. I ne mora da se priča o ozbiljnim ili teškim temama – one neka ostanu za neki drugi put – sada bolje razgovarajte o tome šta bi vas kao par radovalo, opustilo, zabavilo, šta bi vam donelo dobru energiju i smeh. A kada popričate – e, onda to sprovedite u delo. Slobodni Lavovi – jako lepo vam je naglašeno polja prijatelja i druženja, kao i polje aktivnosti, susreta. Spojite ta dva i dobili ste dobru zabavu i mnogo flerta u najavi!

Posao

Najveći pritisak na vas je popustio, u ovu sedmicu već ulazite rasterećeniji i sa boljom energijom. I neće vam ništa biti teško – bićete u pokretu, rečiti, ubedljivi i sposobni da iskomunicirate i sa onim najzahtevnijim saradnicima i okrenete „vodu na svoju vodenicu“, bićete motivisani i puni elana. Imate više nego dobre prilike da tokom ove nedelje pravite baš dobre dogovore, ali i da solidno zaradite. Poslovna putovanja će se pokazati kao prilično uspešna. Nije vam loš period, navalite i zaradite!

Zdravlje

Ako malo povedete računa o ishrani i nešto više se krećete – bićete skroz ok.

DJEVICA

Hrana

Preporučuju vam se kuvana jela, i to najviše supe i čorbe u kombinaciji mesa sa više vrsta povrća koje će vam donositi energiju. Nešto više vas mame slatkiši ovih dana – i to je ok, samo ne pretjerujte.

Ljubav

Merkur, vaša planeta – ponovo je u vašem znaku, a pošto vam je i Sunce tu – sve ćete videti jasno i bistro, misli će biti čiste i precizne, a reči – tačno u metu. Iskoristite ovaj period da napravite pozitivnu promenu i dobre pomake u partnerskim odnosima – da rešite, pokrenete na bolje. Vi sada možete biti inicijator i nekih lepih zajedničkih dešavanja, ali i rešavanja tema i pitanja koja su vam kao paru od važnosti. Slobodne Device – nemojte dozvoliti da vas prošla emotivna iskustva ograničavaju, blokiraju, plaše. Prošlost vam je donela iskustvo koje sada možete primeniti u novim ljubavima, novim počecima.

Posao

Dobar je trenutak da se napravi poslovna promjena ili da joj se makar ozbiljnije krene u susret, pogotovo ako već neko vrijeme imate osjećaj da se vrtite u začaranom krugu u kojem se pritisak na vas pojačava, a posao vam više ne donosi osećaj svrhe i zadovoljstvo. Niko ne može da vam obeća laganu promenu, ali je sigurno da vam je ona potrebna. Po pitanju finansija bićete prilično zadovoljni – prilivi su ujednačeni, a moguće je da neki od vas u ovoj sedmici budu i nagrađeni ili dobiju novac od dodatnog posla.

Zdravlje

Malo ste umorni, ali ste dobro.

VAGA

Hrana

Ovaj vam period daje potrebu za promenama i želju da se osećate, ali I izgledate najbolje što možete. Zato – treba izbaciti grickalice, slatkiše, gazirane napitke, ali I previše začinjenu I premasnu hranu.

Ljubav

Slobodne Vage će privlačiti poglede. A kako i ne bi – u ovom je periodu vaš šarm na vrhuncu, pa ako dodamo na to još i lepršavost, slatkoću, po koji osmeh tamo, flertovanje i koketiranje ovamo – nema šanse da prođete neprimećeno. Neki od vas će se baš ovih dana zaljubiti ili uploviti u novu vezu – i to neće biti loše ljubavne priče ni malo. A drugi će pak izabrati da uživaju, druže se i putuju, da se zabavljaju i da o ljubavi ne razmišljaju mnogo. Zauzete Vage – partner će imati nekih svojih ličnih dilema, trilema, problema – ali to neće uticati na vaš odnos. Eventualno može da vas iznervira na kratko, i to je to.

Posao

Ovaj vam period baš baš ide na ruku po pitanjima posla. Ako imate novu ideju ili poslovni plan – sada je trenutak za realizaciju. Ukoliko želite da proširite poslovanje, da radite dodatni posao, da sklopite novi dogovor, ukoliko želite da pregovarate sa inostranstvom ili da poslovno putujete – sada je vreme. Čak i da ne uradite ništa – pratiće vas olakšane poslovne okolnosti, sve će ići jednostavnije i završavati se brže. Predlog – naučite nešto novo sada, dopunite svoje znanje – koristiće vam.

Zdravlje

Dobro ste.

ŠKORPIJA

Hrana

Manji problemi sa varenjem mogu vas pratiti tokom ove sedmice. Meso vam je neophodno, ali i povrće, integralni pirinač, hleb i peciva od zdravog brašna. Jedite jabuke, smokve, suve šljive.

Ljubav

Dobar odnos Marsa i Merkura – doneće prave reči, ali i pravi trenutak za inicijativu, uobličiće na pravi način vaše misli, dela, postupke, emocije. Sada je baš dobar trenutak da pokrenete promene (pozitivne, naravno) u partnerskom odnosu – a i voljena osoba će to bez zadrške prihvatiti. Čak su i strasti taman kako treba – da dodatno ulepšaju ovu sedmicu. Slobodne Škorpije – vaš društveni sektor se pokreće na pravi način, stalno se nešto dešava, u kontaktu ste sa osobama koje vam prijaju i koje vas inspirišu. Ako vam se neko dopada – sve ide nekim lepim tokom, taman onako kako treba.

Posao

Posao vas ovih dana baš hoće. Doduše, nisam sigurna koliko vi hoćete njega (bar ne u ovoj količini), ali obzirom da je povećana količina obaveza direktno povezana sa povećanom količinom novca u vašem džepu – nekako ćete se snaći. Ipak, koliko god da obaveza ima – one će nekako teći. Jer, ova sedmica će vam doneti i saradnike sa kojima se razumete i kopčate „na prvu“ i sa kojima svaki dogovor funkcioniše, doneće vam povoljnosti i olakšanja. A doneće vam i neke nove ideje koje ćete brzo aktivirati.

Zdravlje

Dobro ste. Eventualno oko vikenda – manja prehlada ili stomačne tegobe.

STRIJELAC

Hrana

Uzimajte šljive, smokve, banane, ali i južno voće – pogotovo limun. Takođe, umesto kafe i gaziranih napitaka konzumirajte čajeve. Umanjite unos mlečnih proizvoda, a pojačajte ribu, piletinu, ćuretinu.

Ljubav

Za slobodne je ovo odlična sedmica – ako ćete da se družite, zaista ćete uživati sa prijateljima – puniće vam dušu i srce i donositi osmeh od uha do uha. Ako ćete da putujete – provešćete se bolje nego što ste očekivali i stvoriti uspomene za pamćenje. Ako ćete da koketirate i da se zaljubljujete – to će biti jedno slatko iskustvo, baš po vašem ukusu. Zauzeti Strelčevi – progledajte partneru kroz prste ukoliko po koji put zakasni zbog obaveza, dođe po malo umoran ili ako ne bude mogao da vam posveti onoliko vremena koliko želite. Sve će to druga strana umeti da vam nadoknadi u onim, samo vašim trenucima.

Posao

Nešto jednostavnija i lakša nedelja od one koja je iza vas. Ukoliko je bilo nekih tenzija u saradničkim odnosima – sada će ih biti lako rešiti, jer je i vaš ali i pristup druge strane sada opušteniji i pozitivniji, sa željom da se situacija razreši što pre. Atmosfera definitivno ide na bolje. Ukoliko ste imali zastoj u administrativnim ili papirološkim pitanjima – ovo sada može biti razrešeno i zaključeno. Ako ste okrenuti ka inostranstvu, eventualno državnim i javnim ustanovama – postoji prostor za dobar dogovor.

Zdravlje

Povremeno malo mutno i umorno, ali ste ipak dobro.

JARAC

Hrana

Obogatite ishranu dozom povrća, naročito spanaća, zelene salate, paprika, patlidžana, tikvica. Prijaće vam I belo pileće ili ćureće meso, kao I sve supe, čorbe, variva. Umanjite unos mlečnih proizvoda.

Ljubav

Intenzivne emocije su prisutne. I to ne mora da bude ništa loše, šta više – ako te intenzivne emocije okrenete na pravu stranu, pa još začinite dobrom komunikacijom i dogovorima sa voljenom osobom – pred vama može biti sedmica u kojoj ćete se lako uklapati, strasno voleti i istinski uživati u društvu jedno drugog. Ukoliko se pojave neke tenzije u danima vikenda – nemojte da dozvolite da vas povuku, zašto da vam kvare sreću. Slobodni Jarčevi – neko će želeti da vas čuje, da se dopisuje sa vama, da vas vidi. I neće odustajati. Ne bežite, pustite neka vas osvajaju – ali idite svojim tempom, onako kako vama prija.

Posao

I pred pripadnicima vašeg znaka je jedna opuštenija i laganija sedmica, jednostavnija od one koja je iza vas. Ulazak Merkura u znak Device konačno će pokrenuti one situacije koje su bile u zastoju, dogovori će ići lakše i lakše će se sprovoditi, papirološka i administrativna pitanja će se rešiti, imaćete osećaj da se nešto dešava, pomera, realizuje. I vi ćete postati jednostavniji za saradnju, nećete više „drviti“ oko svake sitnice i oko svakog detalja. Nekima od vas ide nova poslovna ponuda ili čak mogućnost napredovanja.

Zdravlje

Dobro, pogotovo ako u svakom danu uspete da pronađete malo vremena za sebe i za odmor.

VODOLIJA

Hrana

Vaša ishrana je stavka na koju je potrebno obratiti pažnju. Ne ponavljajte greške (a svesni ste da ih činite), jer ćete se pre ili kasnije (pre pre) suočiti sa tim da je neophodno da nešto menjate.

Ljubav

Nema nekih većih promena u odnosu na prethodnu sedmicu, uglavnom sve funkcioniše kako treba između voljene osobe i vas. Oboje ste uspeli da bolje organizujete i uskladite svoje obaveze – pa ima više prostora za vaše trenutke i samo vaše vreme. U danima vikenda gledajte da pronađete prostor da se više zabavite, odete negde na izlet, nađete se sa zajedničkim prijateljima. Oboma će vam prijati da se opustite. Slobodne Vodolije – ili vam se neko već dopada, pa sada možete da sa tom osobom razvijate komunikaciju – ili će vam se neko tek dopasti u ovoj sedmici. Kako god okrenuli – biće vam lepo.

Posao

Mars u polju obaveza i poslovne svakodnevice „obećava“ prilično ispunjenu radnu sedmicu, kao i neki duži period unapred – što bi se reklo – od posla pobeći nećete, čak i ako pokušavate. No, u ovoj konkretno nedelji – stvari će ipak nekako ići lakše, koliko god obaveza da ima. I vi ćete biti u dobroj energiji, a i oni sa kojima radite i sarađujete biće lakši za dogovor, komunikaciju, saradnju. Ako planirate da razvijate nešto novo ili dodatno vezano za posao – sada bi bio odličan trenutak za to.

Zdravlje

Vrijeme je da više pažnje posvetite ovom segmentu.

RIBE

Hrana

Sve što pojedete lako će se” lijepiti” za vas. Pokušajte da svoju ishranu bazirate na kombinaciji barenog ili grilovanog mesa sa dosta povrća. Izbacite masnoće, šećer, bijelo brašno.

Ljubav

U periodu ste kada stvari mogu da se popravljaju – komunikacija sa voljenom osobom će biti bolja, pa se mogu ili razriješiti nesporazumi ili otvoriti prave teme za razgovor. Ali imamo jedan mali preduslov – u sve ovo će biti potrebno utkati emocije. „Suvi“ razgovori mogu doneti poboljšanja, ali emocije će biti pravi „ljepak“ – ali one lijepe, inspirativne, prodorne, duboke. Ne one neurotične i svadljive i nervozne. Slobodne Ribe – ovo nije ni malo loša sedmica za ljubavna dešavanja. Baš je dobar trenutak da vam neko „zapadne za oko“, dopadne vam se – ili da sa simpatijom konačno pokrenete komunikaciju u pravom smjeru.

Posao

Svaki problem će imati rješenje. Svaku komunikaciju će biti moguće sprovesti na pravi način i napraviti dogovor. Bilo koja „džomba“ na vašem poslovnom putu je ovih dana rešiva, uspijevat ćete da pronađete izlaz. Umijete lijepo da usmjerite sebe – ka pravim osobama, ka dobrim dogovorima, ka realizaciji vaših ciljeva. Jer, umijete da na pravi način sagledate situaciju i pronađete pravo rješenje i put. A reklo bi se i da nećete loše zaraditi u ovom periodu. Doduše, ako ste privatnik – zaradit ćete i više nego dobro.

Zdravlje

Nešto više energije u ovoj sedmici, piše Glossy.

