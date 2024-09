Najprljaviji predmeti koje svakodnevno koristimo: Oni predstavljaju leglo bakterija

Na prvom mjestu su spužve za pranje posuđa i krpe od mikrovlakana koje koristimo za čišćenje sudopera, kuhinjskih površina i stolova. No, one predstavljaju opasnost s obzirom na to da se na njima nalazi najviše bakterija, prema istraživanju Scientific Reports. Kako biste se zaštitili, imajte na umu da ih redovno trebate mijenjati, prenosi Klix.

Na ovoj listi su i četkice za zube. Iz istog razloga biste ih svaki put nakon korištenja trebali temeljito isprati i, naravno, također redovno mijenjati.

Svakog dana dodirujemo ručke vrata, ormarića i frižidera, ne razmišljajući pretjerano o njima. Međutim, one su idealne za prijenos bakterija. Obavezno ih dobro očistite dezinfekcionim sredstvima.

Na četvrtom mjestu su daljinski upravljači koje često zaboravljamo prebrisati. Također biste trebali obratiti pažnju i na čistoću torbe koju nosite. Pored toga što je morate redovno čistiti, vodite računa o tome da je nikada ne spuštate na pod.

