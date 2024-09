Koja je razlika između Djevica rođenih u avgustu i onih u septembru?

Osobe rođene u ovom znaku su kraljice i kraljevi perfekcionizma koji uvijek znaju kako zavesti savršenim planiranjem i nepogrešivom pažnjom prema detaljima. No, jeste li znali da nisu sve Djevice iste? Postoji suptilna, ali značajna razlika između onih rođenih u kolovozu i njihovih rođaka rođenih u rujnu.

Djevice rođene u avgustu

Djevice rođene između 23. i 31. kolovoza donose dašak ljeta u svoju osobnost. Iako su i dalje oprezne i analitične, kao što bismo očekivali od Djevica, imaju i onaj neočekivani, gotovo lavovski karakter zbog utjecaja Lava, koji prethodi njihovoj kalendarskoj vladavini. Djevice rođene u kolovozu malo su drskije i spontanije od onih iz rujna. Vole zadržati stvari urednima i organiziranima, ali ne boje se malo se opustiti i pustiti da sve teče svojim tijekom.

Kolovoške Djevice često posjeduju onu posebnu dozu samopouzdanja i hrabrosti da se iskažu, iako to čine na suptilan način. Mogu biti malo više sklone riziku i istraživanju nepoznatog, a njihov smisao za humor često je prožet sarkazmom i inteligencijom. Kada je riječ o ljubavi, ove Djevice nisu tako sramežljive kao što bi se moglo očekivati; imaju sposobnost zavesti svojim intelektom i iznenaditi s nečim neočekivanim.

Djevice rođene u septembru

S druge strane, Djevice rođene između 1. i 22. rujna oličenje su klasične Djevice. One su metodične, pedantne i uvijek usmjerene na detalje. One su pravo utjelovljenje perfekcionizma. Ako želite nekoga tko će vam organizirati savršeni raspored za svadbenu ceremoniju ili ako trebate nekoga da pregleda vaš rad do posljednje točke i zareza, “rujanska” Djevica je osoba za vas. Njihova marljivost i posvećenost zadacima su nevjerojatne.

Ove Djevice su također poznate po analitičnosti i sklonosti introspekciji. Njihov um je stalno aktivan, analizirajući sve, od najmanjih svakodnevnih zadataka do najdubljih životnih pitanja. Rujanske Djevice često su opreznije i manje sklone riziku od onih rođenih u kolovozu. Kada se suoče s neizvjesnom situacijom, radije će provesti sate analizirajući sve moguće ishode nego djelovati impulzivno. Njihova emotivna strana često je skrivena iza racionalnog oklopa, ali to ne znači da ne osjećaju duboko, samo su malo opreznije kada je riječ o otkrivanju svojih osjećaja, piše index.

