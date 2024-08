Retrogradni Pluton u Jarcu – Intenzivno vrijeme ubrzanog rasta i transformacije

Tokom ovog razdoblja, svako od nas kao pojedinac bit će pozvan da iskreno sagleda kako osobni život treba restrukturirati i transformirati iznutra prema van, gdje nam nedostaje integritet i kako su sjene i neprerađena bol iz naše prošlosti sabotiraju našu sadašnjost i našu budućnost. Imat ćemo prilike vidjeti kako se odupiremo promjenama i evoluciji, kako rano uvjetovanje još uvijek utječe na nas i danas i što treba demontirati u nama samima i u našoj vanjskoj stvarnosti da bi se daljnja evolucija odvijala.

1.9. retrogradni Pluton napušta Vodenjaka i vraća se u Jarca za posljednju fazu svog tranzita kroz znak. Pluton će provesti otprilike dva mjeseca ovdje prije nego ponovno uđe u znak Vodenjaka 19.11. i neće se vratiti u znak Jarca za našeg života: njegov sljedeći ulazak u znak Jarca dogodit će se 2254. Dok se Pluton priprema završiti svoj tranzit kroz znak Jarca, mi prolazimo kolektivni test: samo ono što je izgrađeno na istini i poštenju proći će kroz nadolazeće promjene.

Retrogradni Pluton u Jarcu bit će posebno utjecajan za ljude rođene s osobnim planetima ili kutovima na zadnjim stupnjevima kardinalnih znakova (Ovan, Rak, Vaga i Jarac). Pojedinci na koje ovaj događaj osobno utječe imat će priliku dovršiti intenzivne transformacijske procese koji su se odvijali mjesecima ili godinama. Imat će priliku riješiti nedovršene poslove, vidjeti svoju prošlost u novom svjetlu i pristupiti jasnijoj svijesti o dubljem značenju i svrsi onoga što su prošli.

Pluton u astrologiji: moć, gubitak i transformacija

Pluton je moderni vladar Škorpiona i dobio je ime po mitološkom Bogu podzemlja. U evolucijskoj astrologiji, Pluton se smatra silom evolucije, povezanom s istinskim željama i evolucijskim namjerama naše duše. U psihološkoj astrologiji, Pluton ima veze sa svim nesvjesnim, s onim što pripada carstvu sjena. Povezan s onim što smatramo mračnim, skrivenim i tabuiziranim, moderni vladar Škorpiona povezan je s pitanjima moći i kontrole, kao i sa svim transformacijskim procesima, ciklusima smrti i ponovnog rođenja te neizbježnosti gubitka.

Pluton nam postavlja teška pitanja. Kako se odnosimo prema osjećaju da nemamo kontrolu? Kako se odnosimo prema gubitku, smrti i prolaznosti? Opiremo li se evoluciji ili je prihvaćamo? Čega se najviše bojimo? A koje nas naše želje plaše i zašto?

Plutonu treba otprilike 15 do 20 godina da završi svoj tranzit kroz znak. Čineći to, on pogoršava sjene, distorzije i tamu znaka kojim putuje, a istovremeno nam nudi pristup njegovom višem evolucijskom potencijalu.

Retrogradni Pluton u Jarcu: kraj putovanja

Jarac ima veze sa samosavladavanjem, samoodgovornošću i našim odnosom prema vremensko-prostornoj stvarnosti i njezinim ograničenjima, pravilima i granicama. Ovaj arhetip povezan je s putovanjem prihvaćanja naše osobne definicije uspjeha, stvaranjem materijalne sigurnosti i pronalaženjem svog mjesta u društvu učenjem pravila igre i načina na koji se igra.

Pod vladavinom Saturna, Gospodara vremena, Jarac baca svjetlo na naše dužnosti i odgovornosti te karmički utjecaj naših postupaka i izbora. Povezan s vanjskim autoritetom i našim unutarnjim osjećajem autoriteta, Jarac ima mnogo veze s tim kako su svijest, društvo i sama stvarnost strukturirani.

Kako je Jarac zemljani znak, kada je Pluton ovdje, postoji tendencija značajnog otpora promjenama i tendencija gravitacije prema onome što je poznato, stabilno i sigurno: u ovom slučaju, pridržavanje tradicionalnih vrijednosti i održavanje statusa quo postaje način stvaranja osjećaja sigurnosti.

U Jarcu, Pluton je otkrio sjene vlada, vlasti i institucija, razotkrivajući korupciju, propadanje i zlouporabu moći na vrhu društvene hijerarhije. Ovaj je tranzit naglasio neodrživost vladajućih društvenih, političkih i financijskih paradigmi te potrebu za drastičnim i trajnim promjenama.

Na osobnoj razini, Pluton nam je otkrio kako je naš odnos prema odgovornosti iskrivljen i naglasio potrebu da razumijemo kako uvjetovanost iz prošlosti još uvijek utječe na nas. Njegov prolaz kroz znak Jarca natjerao je mnoge od nas da drastično restrukturiramo svoje živote i svoju definiciju uspjeha, izazivajući nas da prepoznamo koliko su naša uvjerenja, ponašanja i vrijednosti oblikovane tradicionalnim, tipično patrijarhalnim, društvenim vrijednostima.

Plutonova aktivacija 29º Jarca

Cijelo vrijeme koje mu je preostalo u Jarcu, Pluton će se nalaziti na zadnjem stupnju Jarca, 29º. 29º bilo kojeg znaka smatra se točkom ekstrema, točkom kaosa, točkom i kriza i prilika, jer predstavlja prijelaz iz jedne evolucijske faze u drugu. Sve dok Pluton ponovno ne uđe u znak Vodenjaka, 19.11., možemo očekivati ​​da ćemo svjedočiti još preokretima, previranjima i općem osjećaju da dugogodišnji problemi dolaze do prijelomne točke kako bi nas prisilili na pronalaženje novih rješenja.

Tijekom ovog razdoblja, svatko od nas kao pojedinac bit će pozvan da iskreno sagleda kako osobni život treba restrukturirati i transformirati iznutra prema van, gdje nam nedostaje integritet i kako su sjene i neprerađena bol iz naše prošlosti sabotiraju našu sadašnjost i našu budućnost. Imat ćemo prilike vidjeti kako se odupiremo promjenama i evoluciji, kako rano uvjetovanje još uvijek utječe na nas i danas i što treba demontirati u nama samima i u našoj vanjskoj stvarnosti da bi se daljnja evolucija odvijala.

Na kraju, zanimljivo je obratiti pozornost na činjenicu da smo 21.7.2024. doživjeli pun Mjesec na 29º Jarca u konjunkciji s Plutonom na 0º Vodenjaka. Dok Pluton putuje retrogradno na ovom stupnju, pitanja i teme kojima smo se tada bavili mogle bi ponovo doći u središte pozornosti, jer će se ista točka naše natalne karte aktivirati.

Dugo, intenzivno putovanje započeto 2008. godine bliži se kraju. Plutonovo retrogradno vrijeme u Jarcu nudi nam priliku da se ponovno osvrnemo i razmislimo o tome što se događalo u našim životima dok je Pluton bio na 29º Jarca 2023. i tijekom siječnja/januara 2024., ali i tijekom cijelog njegovog tranzita kroz Jarca.

Konačna retrogradnost Plutona kroz Jarca predstavlja nam priliku da riješimo nedovršene poslove, konsolidiramo promjene koje se događaju od 2008. godine i uočimo što još treba strukturalno transformirati unutar nas samih i u našim životima.

Prisiljavajući nas da se suočimo s temeljnim problemima, procijenimo utjecaj prošlih radnji i napravimo potrebne promjene, Plutonov konačni prolaz kroz Jarca predstavlja vrijeme ubrzanog rasta.

Pluton uklanja ono što je na putu evolucije naše duše: ako surađujemo, ovaj proces može biti organski, ako se opiremo promjenama, on ima tendenciju da bude kataklizmičniji i drastičniji. Posljednji tjedni Plutonovog tranzita kroz Jarca vjerojatno će biti posebno intenzivni, služeći nam kao posljednji poticaj da demontiramo ono što nije izgrađeno na istini i priznamo koliko smo možda izvan integriteta.

Tijekom tog vremena pozvani smo prepoznati kako smo mogli izgraditi svoje živote na temelju straha, kontrole, krutosti ili zastarjelih ambicija. Kako se približavamo kraju ovog tranzita, fokus je na otpuštanju starog s vjerom, čak i ako ne znamo što slijedi.

