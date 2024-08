Ne drže se dogovora: Horoskopski znakovi koji nikada ne ispunjavaju obećanja

No, naravno, postoje i oni drugi – oni koji, koliko god se trudili, jednostavno ne mogu ispuniti svoja obećanja. Ako ste ikada ostali razočarani jer netko nije održao obećanje, velika je vjerojatnost da se radi o nekom od ova tri znaka, piše index.

Blizanci

S Blizancima je uvijek zabavno, ali ako tražite nekoga tko će se držati dogovora, možda biste trebali potražiti drugdje. Blizanci su poznati po svojoj dvoličnosti, ali ne uvijek u negativnom smislu. Jednostavno imaju toliko interesa i strasti da im je gotovo nemoguće fokusirati se na jednu stvar. Obećali su vam pomoći u selidbi? Pa, u trenutku kada ste ih nazvali, možda su već odlučili učiti francuski ili planirati putovanje u neku egzotičnu zemlju.

Ribe

Ako vam Ribe nešto obećaju, vjerojatno su to učinile s najboljom namjerom. No, kao i uvijek, stvarnost je za njih samo prolazna stanica na putu prema svijetu snova. Ribe su nevjerojatno empatične i brižne, ali često se izgube u svom unutarnjem svijetu mašte i emocija. Kada vam kažu da će biti tu za vas, one to stvarno misle, ali postoji šansa da će ih neka melodija, zalazak sunca ili neočekivana misao odvesti u sasvim drugom smjeru. Ribe jednostavno žive u drugoj dimenziji, gdje vrijeme i obveze nisu toliko važne.

Strijelac

Strijelci su poznati po svom nezasitnom duhu avanture i slobode. Ako vam nešto obećaju, oni to stvarno misle u tom trenutku, ali problem je što se njihov plan može promijeniti u trenu. Zamislite da vam Strijelac obeća da će vam pomoći s projektom sljedeći tjedan, ali tada se pojavi prilika za izlet na planinu ili odlazak na koncert. Što mislite, što će odabrati? Njihova ljubav prema novim iskustvima i nepredvidljivost često ih odvode daleko od obećanja koja su dali.

