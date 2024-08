Zašto neke trudnice imaju veliku potrebu za konzumiranjem kiselih krastavaca

Ljekari i naučnici još uvijek ne nude tačan odgovor na pitanje “zašto trudnice osjećaju žudnju za hranom”; ali imaju neke teorije.

Hormonalne promjene

Hormonalne promjene, naročito povećan nivo estrogena i progesterona tokom trudnoće, mogu utjecati na ženinu percepciju okusa i mirisa. Ove promjene mogu učiniti određene namirnice poput kiselih krastavaca poželjnijim. Jedna studija iz 2004. godine otkrila je da do 76 posto trudnica tokom trudnoće primjećuje abnormalne osjete mirisa i okusa, prenosi Klix.

Nutritivne potrebe

Kiseli krastavci imaju istovremeno slan i ljut okus za kojim mnoge trudnice. Jedna teorija o tome zašto su posebno neodoljivi tokom trudnoće je njihova prehrambena struktura.Naime, tokom trudnoće, volumen krvi osobe se povećava kao odgovor na povećane potrebe tijela. Kiseli krastavci su bogati natrijem, a natrij je neophodan za balansiranje tečnosti i minerala u krvi.

Međutim, većina ljudi konzumira puno natrija u svojoj ishrani i premašuje preporučenu granicu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) od 2.000 miligrama dnevno. Važno je zapamtiti da konzumiranje puno soli dovodi do zadržavanja vode, a to može uzrokovati zdravstvene probleme poput visokog krvnog pritiska.

Dehidracija

Budući da tijelo trudnice radi “prekovremeno” kako bi povećalo volumen krvi, prirodno je da treba piti više vode tokom trudnoće. Jedna teorija sugeriše da trudnice žude za kiselim krastavcima kao načinom da spriječe dehidraciju. Ipak, najbolji način da izbjegnete dehidraciju jeste da pijete vodu.

Moguće je da trudnice žude za kiselim krastavcima jer njihovi okusni pupoljci žude za više soli. Studija je pokazala da 26 posto trudnica ima smanjenu osjetljivost na sol. To znači da ne mogu osjetiti sol onoliko koliko su prije, što može dovesti do povećane žudnje.

Ublažavanje mučnine

Jutarnja mučnina čest je simptom trudnoće, a okus kiselih krastavaca može ublažiti mučninu kod nekih trudnica. Većina trudničkih žudnji doseže vrhunac u drugom tromjesečju, a postaje manje intenzivna u trećem tromjesečju. Jutarnje mučnine obično su gore u prvom tromjesečju i vrlo blage u trećem.

