Evo u koje doba dana su žene najraspoloženije za vođenje ljubavi

Krenulo se od pretpostavke da na seksualnu želju utječu spolni hormoni koji se oslobađaju tijekom menstrualnog ciklusa. Podaci pokazuju da su slobodne žene aktivnije u početnoj fazi ciklusa, kada estradiol kontrolira sazrijevanje jajašca u jajnicima, a ‘vezane’ aktivnije kad je razina progesterona najviša, što je na početku i na kraju ciklusa.

Dakle, iako na to hoće li biti seksa utječu brojni faktori, menstrualni ciklus podsvjesno upravlja željom. No seksolozi su odavno utvrdili da seksualno zadovoljstvo muškaraca i žena u velikoj mjeri ovisi i o tome u kojem razdoblju dana se seksaju. Stoga, prije nego što krenete zavoditi partnera, pogledajte na sat da vidite kakve su vam šanse za savršeni užitak, prenosi 24sata.hr

– Seks-bioritam ne uzimajte zdravo za gotovo jer ljudi nisu strojevi. ako vas partner odbije, to ne znači da je ljubav nestala. Njegov je libido možda ‘na pauzi’ – kaže seksolog Peter Platz.

Između 6 i 8 sati

Ona: Iako je budna, njezino tijelo još nije spremno za seks. Razina melatonina još je previsoka, a ni tjelesna temperatura nije se dovoljno podignula. Žena će uživati ako je partner počne buditi poljupcima, no nipošto ne biste smjeli preskočiti predigru. Neka bude lijepo i sporo.

On: Seksualna uzbuđenost je na vrhuncu jer muškarcu treba energija za novi dan. Tad su brzi na okidaču, pa žena ne može očekivati ništa više od seksa na brzaka.

– Seks-bioritam ne uzimajte zdravo za gotovo jer ljudi nisu strojevi. ako vas partner odbije, to ne znači da je ljubav nestala. Njegov je libido možda ‘na pauzi’ – kaže seksolog Peter Platz.

Između 6 i 8 sati

Ona: Iako je budna, njezino tijelo još nije spremno za seks. Razina melatonina još je previsoka, a ni tjelesna temperatura nije se dovoljno podignula. Žena će uživati ako je partner počne buditi poljupcima, no nipošto ne biste smjeli preskočiti predigru. Neka bude lijepo i sporo.

On: Seksualna uzbuđenost je na vrhuncu jer muškarcu treba energija za novi dan. Tad su brzi na okidaču, pa žena ne može očekivati ništa više od seksa na brzaka.

Između 12 i 14 sati

Ona: Ženska aktivnost u ovo doba dana dostiže vrhunac, no ta aktivnost nema baš nikakve veze sa seksom. U ovoj fazi žena će se teško opustiti i usredotočiti na seks.

On: Muškarac je raspoložen za seks-igrice. No njegova izvedba u ovo doba dana uvelike ovisi o partnerici. Ako je ona kojim slučajem raspoložena za strasti, on će dati sve od sebe da je zadovolji.

Između 14 i 16 sati

Ona: Ženski reproduktivni sustav u ovo doba potpuno je spreman za začeće. Žena baš i nije raspoložena za dugo i lagano vođenje ljubavi. Spremnija je za seks na brzaka, s mrvicom sado-mazo zadovoljstva.

On: Sjeme koje proizvedu muški reproduktivni organi oko 16 sati je najkvalitetnije. Dakle, ovo je najbolje vrijeme za seks ako želite zasnovati obitelj.

Između 16 i 18 sati

Ona: Većina žena nesposobna je za aktivno vođenje ljubavi tijekom tih sati, no možda im ne bi smetao seks na brzaka u lijeno poslijepodne. Dakle, nemojte odbiti svog muškarca ako pokazuje želju za nježnostima.

On: Muškarac je spreman za akciju, ali u ovo vrijeme također nije spreman za upuštanje u lagani seks. Jedan brzinski seks, koji će ga osloboditi stresa i negativne energije, dobro bi mu došao.

Između 18 i 20 sati

Ona: Vrijeme večere je vrijeme kad žena treba nadomjestiti nedostatak energije. Senzorni živčani završeci u ušima su u to doba najosjetljiviji, pa će uživati u šaputanjima u uho.

On: Muškarac je u ovoj fazi koncentriran na finu večeru i na to da se malo odmori nakon nje, tako da mu seks baš i nije na prvome mjestu.

Između 20 i 22 sati

Ona: Sada je najbolje vrijeme za odlazak u krevet i nježnosti. Žena je puna energije, osobito ako je pojela finu večeru. Spremna je djelovati na vlastitu inicijativu. Preporuka znanstvenika: potpuno joj se prepustite.

On: Muškarac je u ovo doba spreman ići korak dalje i ispuniti svaku partneričinu želju. I muški i ženski spolni sat otkucavaju jednako u ovoj fazi.

Između 22 sati i ponoći

Ona: Razina melatonina u žene dramatično raste oko ponoći, a tijelo pada u duboki san. Čak i ako je budna, seksualna budnost u ovo doba opada. Međutim, žena se osjeća romantičnije, pa nije zgorega probati.

On: Muškarac se osjeća potpuno opušteno, iako još ne spava. Mogao bi biti spreman na dugi i spori seks. Jednostavno, treba otpustiti preostali dio energije kroz seks kako bi mogao mirno i čvrsto zaspati.

Između ponoći i 6 sati

Ona: Njezino tijelo treba odmor. Međutim, neki ljudi mogu se seksati u polusnu. Mnoge žene koje nikada nisu doživjele orgazam doživjele su vrhunac zadovoljstva upravo vodeći ljubav napola u snu. Fenomen ima veze sa stanjem potpune opuštenosti koja se pojavljuje u snu. No partner bi trebao biti budan da odradi svoj dio posla.

On: Muškarac u ovo doba duboko spava te bi trebalo jako puno truda da ga uspijete probuditi i nagovoriti na seks.

Facebook komentari