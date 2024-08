Baba Vanga je tvrdila da se OVA 4 ZNAKA HOROSKOPA rađaju sa NAJVIŠE SREĆE U ŽIVOTU

Baba Vanga je tako vjerovala da je životni horoskop posebno povoljan za četiri znaka Zodijaka, te da ih kosmos favorizuje bar onda kada poštuju osnovne principe Univerzuma i božanske zakone. Naravno, i oni imaju problema i nevolja u životu, ali su najčešće sami odgovorni za to. Ipak, obdareni su posebnim životnim elanom i često im se dešavaju stvari koje im idu na ruku. Evo o koja četiri znaka je riječ!

BIK

Po pravilu, Bikovi čvrsto stoje s obje noge na zemlji i tvrdoglavo se kreću ka zacrtanom cilju. Cijene porodicu više od svega na svijetu i potrudit će se da obezbijede materijalno blagostanje za svoje najmilije. Jedina mana Bika je nevjerovatna tvrdoglavost i nesposobnost da pravi kompromise, što uprkos sretnim okolnostima koje ga prate, može dovesti do problema u životu.

LAV

Pokrovitelj ovog znaka je samo Sunce, tako da je jasno da se Lav s pravom može smatrati pravim sretnikom. Rijetki su Lavovi koji promaše život; po pravilu uspijevaju u svemu. No, Vanga upozorava da samoljublje i stav da su glavne zvijezde može ozbiljno poremetiti njihov život, odnosno žestoko pokvariti odnose s bližnjima. Zato je savjet za vas da smirite svoj ego – pad s pijedestala može biti veoma bolan.

ŠKORPIJA

Škorpije su ponekad toliko hladne da se mogu uporediti sa santom leda; djeluju nemilosrdno i spremne su da se brutalno osvete i za najmanju uvredu. U stvari su vrlo ranjive i osjetljive, ali pažljivo skrivaju ove kvalitete jer ih smatraju pokazateljem slabosti. Imaju puno odlučnosti i uvjerene su u svoje poteze, a ova odlučnost…

RIBE

Ribe su slatke, sanjive, ljubazne i saosjećajne i skoro uvijek imaju puno ljubavi za ljude oko sebe. Možda zato Ribama mnogo toga polazi za rukom, jer jednostavno imaju mnogo ljudi koji su spremni da im pomognu i izađu im u susret. Također, Ribe su obdarene jednom sposobnošću – sve što čvrsto zažele, brzo im se ostvaruje. No, ponekad su nemarne i neozbiljne, zbog čega se suočavaju s povremenim padovima i gubicima

