Nemaju sreće u ljubavi: Ovi horoskopski znakovi zaljubljuju se u pogrešne osobe

Bez obzira na to koliko truda uložimo u izgradnju odnosa, ponekad se čini da jednostavno nemamo sreće. Mnogi ljudi se, unatoč najboljoj namjeri, iznova zaljubljuju u osobe koje im ne odgovaraju ili koje ih na kraju povrijede. Razlozi za to mogu biti različiti – od nesigurnosti i straha od samoće do pogrešne percepcije onoga što ljubav zapravo jest.

Iako svatko može završiti u vezi s osobom koja nije prava za njega, postoje neki horoskopski znakovi koji se, prema astrolozima, češće nađu u takvoj situaciji. Evo koji znakovi privlače ljubavne neuspjehe.

Ribe

Ribe su poznate po svojoj osjetljivosti i sklonosti idealiziranju ljubavi. Često se zaljubljuju u problematične pojedince koje žele “popraviti”. Zbog svoje empatije, Ribe često zanemaruju crvene zastavice i opraštaju ponašanje koje drugi ne bi tolerirali. To ih često dovodi do situacija u kojima su povrijeđene, jer njihova potreba za ljubavlju i razumijevanjem ponekad zasjeni realnost situacije.

Vaga

Vage cijene harmoniju i balans, ali to ih može učiniti sklonima kompromisima koji nisu uvijek u njihovu korist. U potrazi za idealnom vezom često se nalaze u situacijama u kojima se prilagođavaju partneru, čak i kada to znači odustajanje od vlastitih potreba. Vage su sklone zaljubljivanju u ljude koji ih ne mogu cijeniti ili im uzvratiti istom mjerom, što ih ostavlja nesretnima.

Blizanci

Blizanci su šarmantni i društveni, ali njihova promjenjiva priroda često ih vodi do partnera koji im ne odgovaraju. Lako se zaljubljuju i privlače ih osobe koje su uzbudljive i intrigantne, ali takvi odnosi često nisu stabilni. Blizanci mogu postati nezadovoljni kada shvate da osoba u koju su se zaljubili, ne može zadovoljiti sve njihove potrebe, ali im je svejedno teško prekinuti vezu.

Rak

Rakovi su izrazito emocionalni i privrženi, a njihova potreba za sigurnošću često ih vodi prema osobama koje nisu dobre za njih. Zbog svoje sklonosti prema nostalgiji, Rakovi često ostaju u vezama koje ih iscrpljuju jer ne žele povrijediti drugu osobu ili se boje samoće. Njihova lojalnost može biti njihova najveća snaga, ali i najveća slabost u ljubavi.

Škorpion

Škorpioni su strastveni i intenzivni, ali ta ista strast može ih dovesti do kompliciranih i destruktivnih veza. Kada su u vezi, Škorpioni mogu postati posesivni i ljubomorni, što često stvara toksičnu atmosferu. Njihova tendencija vezanja za osobe koje ne dijele osjećaje istim intenzitetom, često rezultira bolnim prekidima, piše index.

