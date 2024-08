Ostavila je muža svega 12 sati nakon svadbe: Otkrila je svoj razlog

Poslije venčanja treba da uslijedi onaj sladak period kada se mladi par najviše voli i ugađaju jedno drugom. Međutim, sa ovim parom to nije ispalo baš tako.

Žena je ostavila muža poslije samo 12 sati od sklapanja braka, a sve zbog toga što je njegova porodica “ukrala” taj dan, a on ih nije spriječio u tome. Ona mu je na tome zamjerila i žestoko ga kaznila.

Ona je objasnila kako je sa njim već osam godina prije nego što ju je upitao da se uda za njega i ona je sa oduševljenjem pristala. Međutim, kako su krenuli da planiraju venčanje, njihov odnos je počeo da se kvari jer su njegovi roditelji počeli previše da se uključuju u cijelu priču i da prosto donose bitne odluke umjesto njih i nisu im ostavili prostora da se i oni sami pitaju nešto, jer ipak je to njihov dan.

-Dolazim iz druge države, drugačijeg sam porijekla i pristala sam da ostavim svoju porodicu i da se preselim kod njega. Naše vaspitanje i porodična dinamika su suprotni, jer je on jako blizak sa porodicom. To je bio veliki izazov uprkos tome što smo morali da postavimo neke granice, ali su se stvari poboljšale – rekla je ova žena na Redditu, prenosi Hayat.

Međutim, na sve je pristala i prihvatila je, ali već su se prve bračne noći posvađali zbog čega je napustila i njega i njegovu porodicu.

-Problemi su počeli kada smo se vjerili jer smo došli do neslaganja oko planova za vjenčanje. Ja sam željela da to bude intimno, ali je njegova porodica odbacila tu ideju što je dovelo do vjenčanja bliže njegovom rodnom gradu i pod uticajem njegove porodice. Uprkos mojim naporima da unesem svoju kulturu i identitet, ta godina spremanja vjenčanja je bila puna izazova – rekla je ona.

Ona se požalila da je baš na dan vjenčanja njegova porodica unijela neke izmjene poput promjene boje cvijeća i potpuno su zanemarili njene želje. Uz to, bacili su sa strane sve njene rukotvorine i ono što je ona sama napravila, piše Mirror.

Na kraju je bila toliko frustrirana da je samo htjela da bude daleko od svog muža, pa je ostala kod prijateljice nekoliko dana. Poslije nekoliko dana, njegova porodica ju je pozvala da razgovaraju, što je nju iznerviralo jer to nije on uradio.

Morala je da ode na savjetovanje zbog te cijele situacije u porodici i dobila je savjet – ona mora da se izvini, kao prvi korak ka izvinjenju.

-Osjećam se nekako pogrešno. Želim da preuzmem odgovornost za svoje postupke i popravim situaciju jer je sve to bitno mom mužu, ali ne znam kako da im odgovorim, a da im kažem da ne želim da budem po strani – rekla je ona.

“Vrijeme je da se vaš muž založi za vas i nije na vama da se time bavite. On mora da postavi granice sa svojom porodicom i da im kaže da moraju da poštuju vaš brak”, “Umjesto da se izvinjavaš, trebalo bi da se kloniš njegove porodice”, “Tvoj muž je saučesnik u ovoj katastrofi”, “Mislim da razgovor sa njima nije dobra ideja” … samo su neki od komentara na ovu temu.

