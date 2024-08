Samo dvije riječi mogu da vas spase: Evo kako da se odbranite od agresivnog psa

Veterinari objašnjavaju da psi rijetko prvi napadaju ljude, a obično to čine samo kada se osjećaju ugroženi. U takvim situacijama, teško je kontrolirati njihove emocije i ponašanje, posebno ako je riječ o čoporu skitnica koji se osjeća moćno zbog svoje brojnosti.

Praktični savjeti

Profesionalna trenerica pasa Mardži Alonso objašnjava da postoji nekoliko načina kako se možete obraniti od napada psa.

„Psi često postaju opasni zbog svog nagona da jure plijen ili da zaštite svog vlasnika. Kada se uzbuđenje preokrene, naročito u grupi, psi mogu postati veoma agresivni. Slično je kao kada velika grupa ljudi na koncertu pod utjecajem atmosfere radi nešto što inače ne bi radila“, slikovito objašnjava Mardži.

Ako se nađete u situaciji s agresivnim psom, bilo da je riječ o lutalici ili vlasničkom psu, važno je da zadržite prisebnost. Evo nekoliko savjeta koje Mardži preporučuje:

Ostanite smireni

Nemojte paničiti, bježati ili vrištati, jer će to samo dodatno stimulirati psa. Pokušajte da ostanete smireni i izbjegavajte vikanje, mahanje rukama ili udaranje nogom, jer će pas to shvatiti kao prijetnju. Napadajući pas je često zbunjen i uplašen.

Izbjegavajte kontakt očima

Prekinite kontakt očima s psom i okrenite se bočno, ali ga pratite perifernim vidom. Ovo će mu pokazati da mu ne predstavljate prijetnju. Držite šake čvrsto uz tijelo.

Ne trčite

Ne bježite od psa osim ako ste sigurni da možete pobjeći. Iako je prirodna reakcija bježati, pas vas može stići čak i ako ste na biciklu. Trčanje je preporučljivo samo ako ste vrlo blizu vozila u kojem se možete skloniti, a sigurno je da ćete stići do vozila prije nego što vas pas sustigne.

Zbunite psa

Pokušajte da odvratite pažnju psa bacanjem nekog predmeta ili poslastica što dalje od vas. Ovo može zbuniti psa i omogućiti vam da se udaljite.

Upotrijebite komande

Agresivnog psa možete umiriti oštrim komandama. Nemojte ga direktno gledati u oči, već malo okrenite pogled i jasno izgovorite komande poput „Nazad!“ ili „Sedi!“. Ovo može pokazati psu da ste dominantni i da treba da se povuče. Kada pas osjeti vašu odlučnost, može se uplašiti i povući.

Primjenjivanjem ovih savjeta, možete povećati svoje šanse za sigurnost u slučajevima napada psa.

