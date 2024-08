DJELUJU HLADNO I NE POKAZUJU EMOCIJE: Da li ste jedna od TRI LEDENE KRALJICE ZODIJAKA?

Neki znakovi Zodijaka poznati su po tome da su hladni i da ne pokazuju previše emocija.

Evo ko su ledene kraljice Zodijaka:

Rak

Iako su Rakovi poznati po svojoj emocionalnosti, postoji jedna vrsta Rakova koja se drži stisnuto i ne pokazuje svoje osjećaje – tzv. Rakovi zidovi. Oni su obično vrlo osjetljivi i emotivni, ali kada se suoče s teškim situacijama, imaju tendenciju da se zatvore i ne dopuste nikome da vidi kako se osjećaju. Zašto to rade? Jednostavno zato što su previše osjetljivi i boje se da će ih drugi povrediti ako vide da su ranjivi.

Jarac

Jarčevi su poznati po svojoj posvećenosti poslu i ciljevima, ali to ne znači da su hladni. Međutim, često drže svoje emocije pod kontrolom i ne dopuštaju im da ih preplave. To je zato što oni smatraju da je važno ostati fokusiran i usredotočen na svoje ciljeve, a emocije mogu biti smetnja. To ne znači da ne osećaju emocije, već samo da su dobri u suzbijanju svojih osjećanja.

Vodolija

Vodolije su obično vrlo društvene i otvorene, ali mogu da budu vrlo hladni kada se radi o emocijama. Zašto? Pa, Vodolije su vrlo analitični i često pristupaju svojim osećajima na vrlo racionalan način. To znači da mogu da razgovaraju o osjećanjima na vrlo logičan način, ali neće uvijek pokazivati emocionalnu stranu, piše Srbija danas.

