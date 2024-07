Ova biljka je često dekoracija: Jeste li znali da može biti jako opasna?

Često se može vidjeti u stambenim interijerima, koristi se za dekoriranje prostora prilikom važnih evenata, ali i za uređenje okućnica. Vrtlari ju posebno vole jer ju je lako održavati, a s visinom od dva i više metara čini prekrasan zaklon od susjeda. Manje je poznato da pampas trava nije toliko savršena kao što se možda na prvi pogled čini: osim što pokazuje agresivno širenje i potiskuje autohtone biljke, predstavlja opasnost od požara, nižu vrijednost bioraznolikosti, alergijske reakcije…

Dr. James Miller iz Šumarske službe SAD-a rekao je, piše House Digest, da korijen jedne biljke može zauzeti oko 100 kvadrata podzemnog prostora. Također, biljka u prosjeku može proizvesti više od 400.000 sjemenki tokom svog života, ponekad čak i do 840.000. Ova suha superlagana zrna dužine 1 do 3 milimetra uz pomoć vjetra mogu ‘prevaliti‘ veliku udaljenost te puštati korijenje na drugim lokacijama. Stoga bi preporuka bila držati se ženskih pampas trava, po mogućnosti u uzdignutim gredicama ili posudama, uz obavezno orezivanje perja prije stvaranja sjemena.

Također, dobro je znati kako perje, kad se osuši, postaje lako zapaljivo, pa se ne preporučuje držati biljku u područjima podložnim šumskim požarima, ali ni u blizini elemenata poput ložišta ili mjesta za kuhanje.

Još jedna loša vijest: pampas trava mijenja profil tla. Istraživanja su pokazala značajan pad razine dušika na područjima s ovom biljkom, u usporedbi s nezahvaćenim područjima.

Također predstavlja rizik za ljudsko zdravlje. House Digest piše kako ove trajnice ispuštaju velike količine peluda u zrak kako bi potaknule oprašivanje, a ta vjetrom nošena pelud izaziva alergijsku reakciju, potičući napade kašlja, kihanja i šmrcanja, a može izazvati i iritaciju očiju. Poznato je da pogoršava već postojeća zdravstvena stanja poput peludne groznice i astme, a ako se dodiruje, njeno oštro lišće može vas povrijediti, stvoriti upalne osipe i rane.

Kao da to nije dovoljno, pampas trava predstavlja odlično utočište za razne štetnike, od zmija do štakora, pa se preporučuje orezivati ju iznad zemlje, ali obavezno uz rukavice, majicu dugih rukava i sličnu zaštitu, što od potencijalnih skrivenih životinja, što od same pampas trave, piše Jutarnji List.

