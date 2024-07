OVA TEČNOST pravo je „zlato“ za zalivanje kućnih biljaka, a potpuno je BESPLATNA!

Svi želimo da naše biljke rastu kao lude, ali pravimo neke greške koje mogu da unište vaše omiljeno cveće…

Ostala vam je kafa od jutros, možda voda od testenine, ili gazirano piće od sinoć, pa mislite da ako malo pomešate sa vodom i time zalijete biljke, to neće imati posledice po njih. Ali, prevarili ste se! S druge strane, uzimajući u obzir koliko je voda dragocen resurs i da je ne bi trebalo trošiti u velikim količinama, za vas smo istražili čime sve možete zalivati svoje kućne biljke, a šta bi trebalo izbegavati po svaku cenu.

Da bi biljke preživele, treba im voda, a ponekad su im potrebne baš velike količine. Ipak, činjenica je da voda postaje sve vredniji resurs u zemljama širom sveta, posebno zbog čestih nestašica i suša. Upravo zbog toga trebalo bi da nađemo druge izvore koji će poslužiti za zalivanje naših biljaka, a da to nije samo voda sa česme. Postoje tečnosti koje su bolje od „česmovače“, ali i one koje su lošije od nje.Kišnica je „zlato“ kada je u pitanju voda za zalivanje, zato što je meka i sadrži nizak nivo soli. Problem je što kiše nema svaki put kada vam je potrebna tako da bi trebalo pronaći načine za sakupljanje i čuvanje kišnice. Ako imate krov ili nadstrešnicu gde možete postaviti cisternu ili bure, onda je to idealno rešenje za čuvanje i sakupljanje ove dragocene tečnosti.Voda u kojoj blanširate ili kuvate povrće često je bogata vitaminima i mineralima koji mogu pomoći biljkama. Ako ovu tečnost ne iskoristite za neku laganu supu ili čorbu, možete je koristiti za zalivanje. Vodite računa da u vodi kojom zalivate nema soli, šećera, ulja ili skroba. Tečnost bi trebalo iskoristi čim se ohladi da biste sprečili razvoj bakterija,piše Srbijadanas

Kada rešite da menjate vodu u akvarijumu, tu tečnost možete koristiti za zalivanje biljaka zato što je ova voda bogata mineralima koji će im koristiti. Nemojte koristiti onu vodu iz akvarijuma koja ima soli u sebi.

Svaki izvor sveže vode kao što su ribnjak, jezero, jezero za navodnjavanje ili potok, odličan je izbor za biljke. Vodite računa o industrijskim izvorima zagađenja, ali ako ima biljaka i životinja, verovatno je dobra za zalivanje.

