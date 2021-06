Stravično proročanstvo baba Vange: Zanijemit ćete kada saznate šta je vidovnjakinja rekla Saši Popoviću

Vangelija Dimitrova, poznatija kao baba Vanga, bila je planetarno popularna bugarska proročica kod koje su mnogi poznati ljudi dolazili po savjete, među njima i američki predsjednik Ričard Nikson, ali i predsjednik SFRJ Josip Broz Tito i to četiri puta.

Direktor “Grand produkcije” Saša Popović svojevremeno je ispričao da je zajedno sa Lepom Brenom imao tu čast da posjeti Petrič, odakle je bila Vanga, pa nije krio i da mu je do detelja sve pogodila.

-Kaže meni Vanga ovako: imaš 37 godina, otac ti je poginuo u saobraćajnoj nesreći, majka ti je ostala sama, ne pali svijeću za slavu, to moraš da je upozoriš. Taj crveni auto što si kupio je fenomenalan, čuvaj te papire što si u Vieni (Beču) napravio. Pao sam u nesvijest kako sad ona sve to zna. Ta tvoja grupa, za godinu dana više neće postojati, vi ćete se raspasti, a mi smo tada bili na vrhuncu karijere. Ja sam je pitao šta ću ja tada da radim, rekla mi je da ću ja da počnem da pjevam. Brena kada je to čula, ustala je sa klupice i počela da se smije. Rekla mi je da ću se pjevanjem baviti tri godine, a papire što imam u Vieni da ću izgubiti. Sve se tako desilo… U svojoj 48. godini ti ćeš postati vrh vaše estrade, ti ćeš biti direktor nečega i svi pjevači će biti kod tebe – prepričavao je direktor Granda.

Na kraju je Vanga ispričala Popoviću šta će biti sa njegovim ljubavnim životom, s obzirom na to da je njegova djevojka, koju ne želi da spominje, tada bila trudna, a toga je najviše šokiralo.

-Zaboravi, ništa od tvoje ženidbe, još šest godina se nećeš oženiti. Ja je pitam kako, jer je moja djevojka bila trudna. Rekla mi je da zaboravim na to, da se to dijete neće roditi i da ćemo raskinuti 5. januara. To je bila devedeseta godina, ja sam se oženio 1998. godine, Vanga je umrla 1998. Rekla mi je da ću umrijeti u 86. godini prirodnom smrću – završio je Popović, piše “Objektiv“.

