Misteriozna masa pronađena na plaži, stručnjaci otkrili o čemu je riječ

Nacionalni park Morska obala Cape Lookout u Sjevernoj Karolini objavio je fotografiju neobične mase pronađene nedavno na plaži koja je zaintrigirala ne samo stručnjake, već i obične građane, prenosi “Večernji“.

– Znate li što je ova misteriozna masa? Pronašli smo je prije nekoliko mjeseci i za sad je nismo uspjeli identificirati. Iako bi vjerojatno to moglo biti dio reproduktivnog sustava lignje, makar nismo sigurni u to. Želi li iko pokušati identificirati što je to za nas? – zapitao se Nacionalni park na Facebooku.

Iako su građani imali komentare da misteriozna masa izgleda kao nekoliko rukavica u koja su snesena jaja, najčešća pretpostavka upravo je bila da je riječ o jajnoj masi lignji.

Američki Nacionalni parkovi objavili su da su identificirali o čemu je tačno riječ.

– To je jajna masa lignje, ili zapravo jajašca mnogih liganja dok leže svoja jajašca kako bi stvorili masu – naveli su, prenosi FoxNews.

