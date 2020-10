Sve je snimljeno – Majka pobjesnila kada je vidjela šta baba radi sa bebom

Bakina ljubav nema granica. Osim kad je tepih u pitanju, čini se. Naime, video objavljen na platformi Imgur izazvao je veliku pažnju, piše “Srbija Danas“.

Na snimku baka je ispustila unučića iz ruku da bi dohvatila visoku čašu pjenušavog vina prije nego što je pala, kako se ne bi razbila.

Ljudi su se šalali da je baki bilo bitnije piće i čaša nego unuk koji je pao.

“Majka je vjerovatno poludjela”, “Znači bitnije je piće, nego unuk”, “Da li je realno da je pustila dijete da se slomi, a ona se hvata za čašu, trebalo je njega da zaštiti”, samo su neki od komentara.

Među komentarima na Tviteru jedan komentator je napisao kako video pokazuje kako to izgleda ‘kad napokon postanete odrasla osoba i napravite prioritete’, a simpatična baka i klinac uspjeli su da video bude pregledan čak 6 miliona puta.

When you've finally become an adult and have your priorities straight. pic.twitter.com/fSSIX2I6XT

— The Cultured Ruffian (@CulturedRuffian) October 12, 2020