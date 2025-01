Fahrudin brusilicom skinuo ime bivše supruge sa očevog nišana…

Neobičan incident privukao je pažnju javnosti kada je Fahrudin Latića, stanovnik Velike Kladuše, odlučio skinuti ime svoje bivše supruge sa spomenika svog pokojnog oca Ćamila. Cijeli događaj Fahrudin je snimio a video je objavljen na Facebook stranici portala Crna-Hronika.info gdje je u kratkom roku pregledan više od milion puta.

Na snimku se vidi kako Fahrudin koristi brusilicu kako bi izbrisao ime svoje bivše supruge, koje je bilo ugravirano na spomeniku. Ovaj potez izazvao je burne reakcije korisnika društvenih mreža, od onih koji su izrazili razumijevanje za njegov potez, do onih koji su ga kritikovali zbog uništavanja spomenika i nepoštovanja prema pokojniku.

Fahrudinov video i dalje se širi internetom, a diskusije o ovom neobičnom činu ne jenjavaju.

Kako saznaje portal Crna-Hronika riječ je o Fahrudinu Latiću iz naselja Barake u Velikoj Kladuši.

On je sa brusilicom skinuo ime svoje, sad već bivše supruge Sedine sa kojom ima 9-godišnjeg sina. Njih dvoje su 9 godina bili u braku nakon čega je Sedina odlučila da podnese papire za razvod. Njihov brak je pukao zbog alkohola.

Sedina je na sudu dobila starateljstvo nad 9-godišnjim djetetom i odselila se iz porodične kuće Latića. Kako tvrde izvori portala Crna-Hronika, cijeli incident sa brušenjem imena sa nišana dogodio se prije par dana kada je i zvaničnu presudu od suda dobio Fahrudin. On nije zaposlen a u službenici policijske Uprave MUP-a USK više puta su zaprimili prijavu protiv njega zbog prijetnji i uznemiravanja.

Prema našim informacijama Fahrudinom otac Ćamil je volio svoju snahu i zbog toga je izrazio želju da na njegovom spomeniku piše njeno ime. Međutim, sin to do kraja nije ispoštovao.

Donosimo vam samo neke od zanimljivih komentara koje možete pogledati na portalu Crna-Hronika.

Je li ovo druga stigla pa bila ljubomorna i na nišan 🤣🤣🤣

E velahavle otisolo sve u tri livade 🤣

Ovo je piši-briši. Kako koja dođe upiše se a kada ode briše se. Treba donijeti zakon da se ne pišu snahe.

Nema zdravih, samo nepregledanih definitivno 🤣

Najveća glupost ko podiže nišane. Na nišanu treba ime prezime godine roditelj i godina smrti i to je to. A naša posla daj piši ja sam platio nišane.

Bože me sačuvaj šta kome smeta, ime na nišanu pa šta ako više nije snaha .Tad je bila i učestvovalam, a sad ne valja ni ime jer više nije tu … Glupost još to radit da narod gleda, misli orden će dobit što nisi nišanu.

Pa ni mrtvi nemaju mira sve otišlo u pm.

Inače umrlom “puno znači” sta piše na komadu kamena 🙄 kurtoazija je čudo, sve za narod.

E jesi im naškodio 🤣da ti Bog da lijepu pamet.

I na nišanima počelo da se raspravlja. Još malo ce početi i pisati koliko je ko para dao za nišan…

Pa to je dokaz dok rintaš i brineš se za nekoga i voljet ćete, čim se rastaneš ili prestaneš to radit, briše ti se čak i ime☝️

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari