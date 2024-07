Stanovnici će imaće samo 21 minut da se evakuišu: Stručnjaci upozorili na cunami u budućnosti

Zemljotres u ovoj oblasti mogao bi da izazove talase od šest metara koji bi do obale Španije stigli za samo 21 minut. U najboljem slučaju, stanovnici priobalnog područja imali bi samo 35 minuta da pobjegnu u unutrašnjost zemlje. Od početka 20. vijeka na Mediteranu je bilo oko 100 cunamija ili oko 10 odsto svih cunamija u svijetu.

U evropskoj istoriji jedan od najvećih cunamija svakako je onaj iz 1755. godine, koji je uslijedio poslije zemljotresa u Atlantskom okeanu jačine 8,5 stepeni. Vodeni talas je tada uništio veći deo Lisabona, Kadiz u Španiji i dijelove Maroka.

Takođe je stigao do jugozapadnog Kornvola u Velikoj Britaniji i Irskoj. Na globalnom nivou, još uvijek postoji živo sjećanje na cunami u Indijskom okeanu 2004. godine, koji je odnio više od 230.000 života i raselio 1,7 miliona ljudi. U zemljotresu i cunamiju u Japanu 2011. godine poginulo je 20 hiljada ljudi, prenosi N1.

Kako je rekla Helene Ebert, nacionalna koordinatorka francuskog centra za upozorenje na cunami (CENALT), u ovoj oblasti ne očekuju talas od 20 metara kao u Japanu, Čileu ili Sumatri, već talas koji će biti visok jedan do dva metra, piše prenosi Euronews, a prenosi N1 Slovenija.

„Ono što je izuzetno opasno je ne samo visina talasa, već i protok i proticaj vode i poplave koje mogu prouzrokovati štetu na plažama, lukama i ulicama. Ako je to mala luka i obala je veoma niska, cunami može biti još podmukliji“, dodala je ona.

Čak i mali talas može biti opasan na Mediteranu

Paskal Rudil iz francuske organizacije Cenalt takođe je upozorio da cunami može vrlo brzo da stigne do obale.

„Zemljotres ispred Malage može da izazove cunami koji do obale stigne za 21 do 35 minuta. Zemljotres u blizini Alžira može da pređe more za sat i 15 minuta“, rekao je on i dodao da cunamiji na Mediteranu nisu tako veliki kao u Tihom okeanu, ali u Mediteranu talas visok pola metra može biti opasan za plivače.

Neke zemlje na Mediteranu uključujući Francusku i Španiju već se pripremaju za moguću prirodnu katastrofu.

