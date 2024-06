Sudar tramvaja u Rusiji: Poginula jedna osoba, više od stotinu povrijeđenih

Na snimci s nadzorne kamere koja je objavljena na društvenim mrežama vidi se kako ljudi padaju na saobraćajnu cestu nakon što je vozač tramvaja izgubio kontrolu nad vozilom, prenosi Index.

Na drugim snimkama se vide posljedice sudara dvaju tramvaja.

One person was killed and more than 90 were injured after two trams collided on Logovaya Highway early Thursday morning in the Russian city of Kemerovo, according to local authorities. pic.twitter.com/maPTZy0ye9

