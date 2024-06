Netanyahu nije spreman zaustaviti rat u Gazi: “Neke primjedbe Bidena nisu tačne”

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu obratio se u ponedjeljak na sastanku sigurnosnog kabineta te je time dao prvu javnu reakciju na prijedlog koji je u petak iznio američki predsjednik Joe Biden da se okonča rat u Gazi.

Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu listens as U.S. Secretary of State Antony Blinken makes a statement to the media inside The Kirya, which houses the Israeli Ministry of Defense, after their meeting, in Tel Aviv, Israel, Thursday Oct. 12, 2023. Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS