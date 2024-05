OSUĐEN MONSTRUM! Danijel napao TRUDNU Andreu dok je vodila djecu u školu: KRVNIČKI je izbo nožem, advokat iznio SRAMOTNU odbranu

On se ranije izjasnio krivim za pokušaj ubistva koji se dogodio u decembru prošle godine.Tom prilikom je rekao da nije želio da je ubije, već da je samo uplaši. Andrea je u trenutku napada bila u 37. nedjelji trudnoće.

Njih dvoje su bili u braku oko tri godine, ali su se rastali zbog njegovih problema sa kockanjem. Tužilac je tokom suđenja saopštio da je Danijel nedeljama pre napada uhodio Andreu.

Do napada je došlo dok je Andrea vodila djecu u školu. Nesrećna žena je odvedena u bolnicu i srećom povrede nisu bile opasne po njen i život njene nerođene bebe.

Policija je poslije sedam sati potrage uhapsila osumnjičenog Danijela Popeskua (28), takođe iz Rumunije.

“Nije htio da stane dok ne ubije mene i moje nerođeno dijete”

U izjavi žrtve pročitanoj na sudu u njeno ime, Andrea je rekla da se osjeća “srećnom što je živa nakon ovog mučnog iskustva”.

– Ne sumnjam da bi me, da me je uveo u kuću, ubio. Jasno je da mu je to bila namjera tog dana, da ubije mene i moje nerođeno dijete – dodala je ona.

– Bio je veoma ljubomoran i nije mogao da se nosi sa činjenicom da smo se rastali, a ja nisam imala namjeru da mu se ikada vratim. Nije htio da prestane dok me nije ubio – rekla je.

Ona je takođe nagovjestila da se zbog napada osjećala „veoma uznemireno kada je izlazila iz kuće” i da je morala “iznova i iznova da proživljava ovaj dan”.

Daniejlov advokat je tokom suđenja rekao da mu je bilo žao zbog svega i da je u jednom trenutku odustao od napada.

– Pati od lošeg raspoloženja i anksioznosti. Iskreno mu je žao zbog svega – rekao je advokat.

Danijelu je zabranjeno da kontaktira sa Andreom ili bilo kojim od njene djece.

Izvor: Srbija Danas/Telegraf

Facebook komentari