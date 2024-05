KUPILI KUĆU NA SELU DA TAMO OSTARE, A ONDA JE PAS PREDOSJETIO… Kad je došao sveštenik, sve mu je bilo jasno

“Bili smo tako sretni kada smo kupili kućicu na selu. Bilo nam je dosta života u gradu, a kuća je bila vrlo jeftina. Brzo nakon useljenja smo primijetili da je atmosfera nekako čudna, teška i negativna. U početku sam vjerovala da je to zbog starih stvari koje su ostale iza prethodnih vlasnika, a nismo ih još izbacili iz kuće. Nikad neću zaboraviti kako se naš pas ponašao kad smo prvi put s njim ušli u kuću. Došao je do stepenica koje vode na sprat u dnevni boravak i nije želeo da dođe gore. Drhtao je i sakrio se pod sto u kuhinju. Cijelu noć je proveo tamo. Sve nam je to bilo jako čudno jer nikada nije bio previše strašljiv. Drugo veče je stao ispred stepenica, neko vrijeme gledao u nešto gore, pa se sakrio pod sto. Ponovo nije želio k nama u dnevnu sobu, piše espreso.

Kako je vrijeme prolazilo, muž i ja smo počeli sve više da se prepiremo. On je dolazio s posla dobre volje, ali čim bi zakoračio u kuću, raspoloženje bi mu se promijenilo. Slično se događalo i meni, ali nije bilo toliko intenzivno.Noći u toj kući su bile najstrašnije. Čuli smo razne zvukove. Neko je otvarao i zatvarao vrata, čulo se hodanje i škripa dasaka, televizor se sam palio… Naš pas je znao da gleda u neku tačku, kao da nekoga vidi, i da reži.

Bilo me sve više strah. Muž, iako mu se raspoloženje strašno promijenilo, nije želio sebi da prizna da s tom kućom nešto nije kako treba. Uvijek je pronalazio objašnjenja zašto se nešto događa. Sve više smo se svađali, a što smo mi bili negativniji, aktivnosti u kući bile su intenzivnije.

Stvari su nestajale i pojavljivale se. Imala sam osjećaj kao da me neko stalno gleda. Ponekad sam krajičkom oka vidjela neku crnu mrlju kako brzo odlazi iz jednog kraja dnevne sobe u drugi. Nakon nekoliko mjeseci naš pas više nije želio da uđe u kuću, radije je spavao napolju. Tek tada je moj muž priznao da mu se čini kako u kući nismo sami. Postajalo nam je sve jasnije zašto smo je platili toliko malo – bivši stanari su jedva čekali da je se riješe, a mi smo naivno vjerovali da je to zbog stanja na tržištu nekretnina.

Razgovarali smo sa starijom komšinicom o tome, a ona nam je rekla da verovatno u kući imamo demona. Savjetovala nam je da pozovemo sveštenika. Poslušali smo je, iako ne odlazimo u crkvu i nismo vjernici. Sveštenik je blagoslovio sve prostorije, izgovorio nekoliko molitvi i otišao. Nekoliko dana je bilo mirno, a onda se sve vratilo na staro. Odlučili smo da odemo. Vratili smo se u grad jer nismo imali izbora. Kuću smo stavili u prodaju, ali zainteresovanih nema. Ponekad po danu nakratko dođemo tamo. Atmosfera unutra je i dalje teška i depresivna.

Vjerovali smo da je to naša kućica iz snova u kojoj ćemo dočekati starost, ali demoni u njoj su imali drugačije planove. Više ne pričam ljudima šta nam se dogodilo jer me uglavnom čudno gledaju, a neki čak kažu da pričam gluposti, da duhovi i demoni ne postoje. Tako sam i ja nekad vjerovala, sve dok na svojoj koži nisam iskusila suprotno. Bila bih najsretnija da je to sve samo ružan san i da se probudim u našoj kućici iz snova.”

