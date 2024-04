Australija mu nudi državljanstvo Francuzu koji je zaustavio ubicu u trgovačkom centru

Australski premijer ponudio je francuskom državljaninu, koji je zaustavio napadača na pokretnim stepenicama u trgovačkom centru u Sydneyju, mogućnost da ostane u Australiji koliko god želi, pa čak i da postane građanin, javlja Guardian a prenosi Index.hr.

People leave floral tributes for victims of the attack at Westfield Bondi Junction shopping centre in Sydney, Australia, April 16, 2024. AAP Image/Steven Saphore via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. AUSTRALIA OUT. NEW ZEALAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NEW ZEALAND. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN AUSTRALIA.